دمشق ـ دانية الدوس: ص 4:04 2017/08/30

جميع شرائح المجتمع على اختلافها ابتداء من الطلاب والحرفيين وانتهاءً بالمزارعين كان لهم حصة من نقاشات الحكومة في جلستها الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقضايا التي تمس هذه الشرائح، كما كانت متابعة استثمار النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي من أولويات مداولات أعضاء المجلس.

فبعد النجاح الكبير لمعرض دمشق الدولي واستقطابه الكثير من الزائرين، طلب مجلس الوزراء من وزارة النقل إنجاز دراسة لإطلاق قطار الضواحي من مطار دمشق الدولي وإليه مروراً بمدينة المعارض، كما قرر تشكيل لجنة فنية عليا لمتابعة استثمار النجاح الكبير للمعرض مؤلفة من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة المحلية والبيئة والسياحة والإعلام والثقافة مهمتها الاستمرار باستثمار مدينة المعارض على المستويات الاقتصادية والسياحية والشعبية والترفيهية والثقافية إضافة إلى تنظيم المعارض المتخصصة في كل المجالات.

وانطلاقاً من ضرورة الاهتمام بالمتفوقين الأوائل في الشهادات العامة وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل مقدار المكافأة الشهرية التي تمنح للطلاب الأوائل في الشهادات العامة ليصبح عشرة آلاف ليرة سورية للتلاميذ الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وخمسة عشر ألف ليرة سورية للطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية بمختلف فروعها ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

كما ناقش المجلس مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي في الجامعات الحكومية ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك رغبة باستثمار البنية التحتية المتوفرة في بعض الكليات الجامعية من مدرجات وقاعات ومخابر في فترة ما بعد الظهر، وللاستفادة من خبرة الكوادر العلمية والإدارية فيها وتأمين فرص قبول إضافية للطلاب في بعض التخصصات المرغوبة بشكل أكبر.

وبهدف تشجيع الحرفيين وأصحاب الورشات على متابعة أعمالهم وافق المجلس على منح المنشآت القائمة والمستثمرة وغير الحاصلة على الترخيص الإداري إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت مدة سنتين وذلك بقرار من الجهة المختصة بالترخيص الإداري.

وبهدف دعم الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار بالأعمال الزراعية كلّف المجلس وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك شراء المنتجات الزراعية وخاصة البندورة من الفلاحين مباشرة ونقلها مجانا إلى الأسواق ومعامل الكونسروة، كما كلف مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ومديري المصارف وضع معايير وضوابط جديدة للإقراض بغرض الإنتاج الزراعي والصناعي.

ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان حول موضوع إعادة التوازن السعري للمشروعات المتعثرة المتعاقد على تنفيذها من جهات القطاع العام، كما وافق على كتاب وزارة الصناعة حول السماح بنقل الأقطان المحبوبة خارج الحدود الإدارية من دون التقيد بشهادة المنشأ لموسم 2017.

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ مليار ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية لمصلحة محافظة اللاذقية لدعم الموازنة المستقلة وتنفيذ مشروعات خدمية في وحداتها الإدارية وفق الأولوية والأهمية.

وبغية تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية العراق وتبسيط إجراءات السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة من مواطني الدولتين، ناقش المجلس مشروع قانون بتصديق مذكرة التفاهم الموقّعة في دمشق بتاريخ 3/8/2017 بين وزارة الخارجية والمغتربين في سورية ووزارة الخارجية العراقية حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ومتابعة لمناقشة خطط ورؤى الجهات العامة للمرحلة المقبلة قدم الدكتور عماد الصابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عرضاً حول خطة الهيئة ورؤيتها المستقبلية التي تهدف لجعل الهيئة مركز تميّز في مجالات التخطيط والتنمية على المستوى الوطني تسهم في زيادة كفاءة وفاعلية إدارة موارد الدولة وتمتين الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص، موضحاً أن رسالة الهيئة هي الإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية عن طريق إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها ورصد وتقييم أثرها وتنسيق نشاطات التعاون الدولي واقتراح التشريعات اللازمة بغية بناء الدولة العصرية وتعزيز إنتاجية المؤسسات العامة وقدراتها التنافسية.

وعرض حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام خطة عمل المصرف التي تمحورت حول إعادة الهيكلة على المستوى الإداري والبنية التحتية والعمل على تحفيز تسليف أكبر للإنتاج حسب أولويات التعافي والتنمية وتنقية القيود المحاسبية ومطابقة التشابكات المالية وتعزيز التعاون الخارجي ووضع ضوابط لتحصيل الديون المتعثرة من أجل عودة المعالجات للقنوات الرسمية والقانونية وبلورة تشريع تغيير شروط التمويل ودراسة جدوى إنشاء شركات لشراء الديون المتعثرة أو إدارة الشركات المعنية بالتعثر وتنقية أوضاع المصارف.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الطلبة المتفوقين ثروة وطنية يعول عليها في بناء سورية المتجددة لذلك أنجزت الوزارة دراسة مشروع صك تشريعي لزيادة مكافأة الطلبة الأوائل في المدارس، موضحاً أن هذا الأمر يختلف بين الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والأوائل في الثانوية بمختلف فروعها والإعدادية الشرعية والثانوية المهنية.

وبيّن وزير التربية أن الصك التشريعي يأتي بهدف تشجيع المنافسة العلمية بين الطلاب لبلوغ المرتبة الأولى ومساعدة المتفوقين على تجاوز الصعوبات المادية التي تعترض طريقهم ومتابعة تحصيلهم والتفوق وخاصة أن المكافأة تستمر ما دام الطالب يتابع تحصيله العلمي.

من ناحيته وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أكد أنه تمت خلال الجلسة مناقشة مشروع مرسوم بإحداث التعليم المسائي كنمط جديد من التعليم واستثمار البنى التحتية الموجودة في الجامعات الحكومية بعد الدوام الصباحي لاستيعاب الإقبال الكبير على بعض الكليات.

بدوره ذكر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المجلس وافق على منح محافظة اللاذقية موازنة مستقلة تقدر بمليار ليرة من الرسوم المضافة إلى الرسوم الجمركية لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية فيها، كما وافق على قرار بمنح مزاولة مهنة بشكل مؤقت للمنشآت القائمة والمستثمرة في المناطق غير الحاصلة على ترخيص إداري بغية إتاحة الفرصة لها للعمل على الإنتاج في المرحلة التي اضطر فيها بعض الحرفيين والصناعيين لنقل ورشهم إلى مناطق أكثر أماناً، موضحاً أن مدة منح إذن مزاولة المهنة لا تتجاوز السنتين وفق ضوابط معتمدة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة المالية ووزارة العدل.

من جانبه بيّن وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تدرس حالياً إطلاق قطار الضواحي من دمشق إلى مطار دمشق الدولي مروراً بمدينة المعارض.

بدوره أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح المنشآت القائمة في المناطق خارج المخططات التنظيمية أمراً بمزاولة المهنة بشكل مؤقت استجابة لمطلب من الحرفيين وهو يعطي وزارتي الصحة والتجارة الداخلية الحق بمراقبة هذه المنشآت بشكل فعّال بعد أن كان أغلبها يطرح منتجات غير مراقبة صحياً في الأسواق ويضع عليها العلامات التجارية المزورة.

وأوضح الوزير الغربي أن هذا القرار ستكون له نتائج إيجابية جداً في عملية التسوق وستكون جميع البضائع المطروحة في الأسواق تحت الرقابة الصحية والعلامات التجارية ستكون نظامية ومسجلة حسب الأصول، كما سيتيح للتجار الحصول على سجل تجاري وصناعي مؤقت ما يضمن لهم ممارسة أعمالهم بشكل نظامي ضمن المدة الزمنية الممنوحة لهم لتسوية أمورهم.

من ناحيته لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل إلى أنه تم تقييم النتائج الأولية لمعرض دمشق الدولي بدورته الـ59 وحجم النتائج التي حققها من حيث عدد المشاركات وعدد الزوار الذي تجاوز المليونين خلال أيام المعرض بالإضافة إلى عدد العقود الكبير الذي تم توقيعه بين الشركات المحلية المصنعة والتجارية لتصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الخارجية.

من جهته أكد حاكم المصرف المركزي أنه تم استعراض خطة المصرف والتركيز على المحاور التي لها علاقة بإعادة الهيكلة أو البنى التحتية أو إدارة الموارد البشرية، لافتاً إلى مختلف مراحل الأتمتة التي تمت في مصرف سورية المركزي بحيث يكون المصرف خلال السنوات القادمة أكثر فاعلية وتكاملاً مع السياسة المالية والاقتصادية عموماً ولكي يتم ذلك تم إطلاق فكرة أن يطبق في سورية بجهود محلية مشروع «آر تي جي إس» ومشروع «إس أي إتش» وهما عبارة عن مشروع الحوالات الكبيرة الفورية ومشروع التقاص الإلكتروني الذي يتميز بسرعة حصول التاجر أو المواطن على قيمة «الشيك» المسحوب من المصرف والحوالات الفورية ما من شأنه تسريع الحركة التجارية والإنتاجية في سورية من دون مخاطر في عمليات التحويل.

وأضاف الحاكم: نتيجة التقاص أصبحت هناك بيئة تساعد المواطنين والتجار على أن يتعاملوا بـ«الشيكات» أكثر بكثير من الوضع السابق وهناك عملية تدريب للمصارف تجري الآن وستصلنا التجهيزات قريباً خلال الشهر القادم، وبناء عليه نتوقع في الشهر التاسع أن تتم هذه العملية لأول مرة، لافتاً إلى الدفع الإلكتروني الذي يتعلق بالمحافظ الإلكترونية والذي سيسهم في التخلص من الأوراق النقدية بشكل متدرج والأمل خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة أن يصل «الكاش» إلى نصف ما هو عليه حالياً.