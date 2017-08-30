ص 4:04 2017/08/30

تعزيزاً للمصالحات المحلية انضمت أمس 24 بلدة وقرية بريفي حمص الشرقي والغربي إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية خلال اجتماع تمّ في مبنى المحافظة بحضور عدد من وجهاء وشيوخ ومخاتير القرى بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي في حميميم.

وأكد عدد من وجهاء القرى والعشائر أن هذه الخطوة إيجابية لجهة دعم صمود وانتصارات بواسل الجيش العربي السوري على امتداد الأراضي السورية، مشددين على ضرورة تكريس أجواء المحبة والألفة التي يتميّز بها السوريون لدفع عملية المصالحات المحلية، فسورية كانت وستبقى بلد المحبة والسلام والأمان والإرادة الحقيقية للحياة وستظل القلعة الصامدة بوجه كل من يحاول النيل من كرامتها وعزتها.

بدوره أشار محمد عفوف عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حمص إلى أن هذه المصالحات تعبّر عن قوة السوريين وإرادتهم ووحدتهم الوطنية في وجه كل من يحاول النيل من كرامة واستقرار وطنهم، مشيداً بالجهود التي يبذلها مركز التنسيق الروسي في إطار المصالحات المحلية.

من جانبه بيّن ممثل مركز التنسيق الروسي في المنطقة الوسطى العقيد يفغيني كاريف أن هذه المصالحة تأتي في إطار الجهود الروسية المبذولة بالتنسيق مع الحكومة السورية لتوسيع رقعة المصالحات المحلية وإعادة الأمن والاستقرار إلى المزيد من القرى والبلدات في مختلف المحافظات، مشيراً إلى ضرورة زيادة المصالحات لأهميتها في عودة الأمن والسلام إلى سورية، موجّهاً الشكر لوجهاء المجتمع المحلي في قرى ريفي حمص الشرقي والغربي لسعيهم ودورهم في تحقيق المصالحة.

أهالي القريتين يحيّون بطولات وتضحيات الجيش

دعماً لبطولات الجيش العربي السوري ووفاء لتضحياته في عملياته المستمرة ضد التنظيمات الإرهابية أقام أهالي مدينة القريتين جنوب شرق مدينة حمص احتفالاً وطنياً.

ورفع المشاركون في الاحتفال لافتات وشعارات تتغنى بحب الوطن وتدعو إلى الالتفاف حول الجيش ودعم بطولاته في حربه على الإرهاب، مؤكدين أنهم يعيشون حياة آمنة وطبيعية بفضل تضحيات أبطال الجيش العربي السوري الذي طهّر مدينتهم والمناطق المحيطة من دنس الإرهاب.

وذكرت (سانا) أن المشاركين في الاحتفال أكدوا أهمية الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على مختلف الساحات وأنه الوحيد القادر على دحر الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري قد أعادت الأمن والاستقرار إلى مدينة القريتين في الـ3 من نيسان العام الماضي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي «داعش» فيها وتكبيدهم خسائر كبيرة.