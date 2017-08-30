ص 4:04 2017/08/30

تقديراً لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك كرّمت غرفة تجارة وصناعة طرطوس أمس في مبنى المحافظة 200 من جرحى الجيش العربي السوري ممن لديهم حالات شلل تام أو بتر أطراف أو فقدان بصر.

وعبّر الجرحى المكرّمون عن شكرهم لهذه المبادرة الكريمة التي تشكل بلسمة لجراحهم آملين تحقيق النصر القريب على الأعداء وعودة الأمان والفرح إلى ربوع سورية، داعين إلى مواصلة الاهتمام بالجرحى وتقديم الدعم من حيث تأمين الأدوية والعلاج الطبي وخاصة لحالات الشلل الرباعي التي تحتاج إلى تكاليف عالية وتتطلب عناية خاصة.

ونقلت (سانا) عن محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى تأكيده ضرورة استمرار تقديم كل أشكال الدعم للجرحى وأسر الشهداء تقديراً لتضحياتهم في سبيل حماية كل ذرة من تراب الوطن، مشيداً بجهود ومساعي أعضاء غرفة تجارة وصناعة طرطوس في مدّ يد العون والمساعدة لكل محتاج من أبناء المحافظة.

بدوره تحدّث أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي مهنا مهنا عن معاني التضحية والفداء المتجذرة في نفوس أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم للدفاع عنه وصون كرامته واستقلاله.

من جهته عبّر أمين سر غرفة تجارة وصناعة طرطوس كفاح قدور باسم أعضاء الغرفة عن تقديره لتضحيات الجرحى في سبيل أن تبقى سورية مهد الحضارات والتقدم، مبيناً أن دعمهم وتكريمهم واجب وطني.

كما قدّم مدير التنمية الإدارية في المحافظة المهندس رفعت سليمان عرضاً حول الخدمات التي تقدمها المحافظة للجرحى من حيث تمويل أكثر من 450 مشروعاً ضمن مشروع «جريح وطن»، لافتاً إلى وجود مشروع آخر سيسهم خلال السنوات القليلة القادمة بتأمين نحو 600 فرصة عمل.