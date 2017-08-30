ص 4:04 2017/08/30

قد يبدو أطفال الرقة الذين هربوا من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي أطفالاً طبيعيين من الخارج لكن الكثير منهم يتألمون من الداخل بسبب هول ما رأوه من تنكيل وقطع للرؤوس والأيدي وصلب الجثث حتى تتعفن, ناهيك عن فجيعة من رأى ذويه وهم يقتلون أمام عينه بفعل إرهاب تنظيم «داعش» أو بغارات «التحالف الدولي». بهذه العبارات أوجزت منظمة «حماية الأطفال» الحقوقية حال أطفال الرقة, داعية إلى توفير دعم نفسي لهؤلاء الأطفال الذين روّعهم هول الفظائع والجرائم التي قام بها هذا التنظيم الإرهابي أو الموت والدمار بفعل غارات «التحالف الدولي» التي تستهدف المدنيين أكثر مما تستهدف الإرهابيين.

وقالت مسؤولة الملف السوري في المنظمة سونيا خوش في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أمس: من الضروري جداً توفير الدعم النفسي للأطفال الذين نجوا بحياتهم لمساعدتهم على التعامل مع صدمة ناتجة عما شهدوه من عنف وقسوة في الرقة, مضيفة: نخاطر بأن نعرض جيلاً كاملاً من الأطفال لمعاناة على مدى الحياة إلا إذا توفرت حاجاتهم النفسية.

وتابعت: قد يبدو أطفال الرقة من الخارج طبيعيين لكن من الداخل يتألم العديد منهم من هول ما رأوه، فالكثيرون من هؤلاء الأطفال رأوا ذويهم وهم يقتلون أمام أعينهم.

كما حذرت المنظمة من أن غارات «التحالف» جعلت أهالي الرقة أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما البقاء في منازلهم في ظل الرعب الوحشي الذي كان يقوم به إرهابيو «داعش» وتحت قصف قوات «التحالف», أو الهروب وتحمّل خطر المرور من الأراضي التي كانت تحتوي على مئات الحقول من الألغام التي كان قد زرعها «داعش» في وقت سابق من أجل منع الناس من الهروب.

وفي نقلها للمعاناة النفسية لأطفال الرقة بسبب وحشية «داعش» وغارات «التحالف الدولي», اعتمدت المنظمة على المقابلات التي أجرتها مع أطفال وعائلاتهم فروا من المدينة، إذ قال ألون ماكدونالد من المنظمة: حدّثنا أطفال عن قصص مروعة للحياة تحت هيمنة «داعش» وكيفية استخدامهم دروعاً بشرية, كما تحدثوا عن منازل تتعرض للقصف وجيران لهم قتلوا بسبب غارات «التحالف الدولي».

الطفلة رشيدة «13 عاماً» التي هربت قبل أشهر مع عائلتها من الرقة ولجأت إلى مخيم للمهجّرين شمال المدينة، قالت للمنظمة: في إحدى المرات قطع الإرهابيون رؤوساً ورموا الأجساد من دون الرؤوس على الأرض.. لم أستطع تحمّل وحشية هذا المشهد ولم أعد أستطيع النوم لأنني كلما أغمضت عيني أتذكر مشاهد القتل والدماء فلذلك كنت أبقى مستيقظة من الخوف.

ورغم كل محاولات عون، والد رشيدة، أن يبقي أبناءه في المنزل ليحميهم من رؤية ممارسات الإرهابيين، لكنهم مع الوقت باتوا معتادين على الأمر حسب تعبيره، وأضاف: لم تعد هناك طفولة.. لا توجد مدارس ولا ألعاب، حتى إن أراد الأطفال الذهاب إلى المدرسة فإنهم سيتعلمون أساليب القتل وقطع الرؤوس.

وبحرقة كبيرة, قال الطفل يعقوب «12 عاماً»: ملؤوا الميدان بالرؤوس المقطوعة.. رأيناهم يقومون بذلك كما رأيناهم وهم يقطعون الأيدي، ولم تقتصر معاناة عائلة يعقوب على ممارسات الإرهابيين إذ روت شقيقته فريدة «13 عاماً» عن إصابة شقيقها فؤاد «عامين» في قصف جوي لـ«التحالف», مضيفة: كنا نياماً في إحدى ليالي الصيف، وفجأة رمت طائرة قنبلة وبدأ هو بالصراخ، كانت هناك شظية في رأسه، قبل أن تخلص إلى القول: في كل مرة يقصف الطيران تصل الأضرار إلى كل مكان.

ووفقاً لما روته فريدة فقد كان «داعش» يقوم بمعاقبة أي امرأة إذا خرجت من دون تغطية عينيها بضربها بالسياط والعصي.