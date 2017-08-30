ص 4:04 2017/08/30

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة إيجاد حل للأزمة في سورية عبر الحوار والحفاظ على المؤسسات ووحدة الأراضي السورية.

ونقلت «سانا» عن شكري تأكيده خلال كلمة أمام الملتقى السنوي لسفراء رومانيا بالخارج في بوخارست أمس أن السياسة الخارجية المصرية تعكس هذه الرؤية باستنادها إلى عدة مبادئ في مقدمتها السعي إلى السلام والتنمية والتعاون الدولي واحترام استقلال الشعوب والدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وكان شكري قد أكد في تصريحات للصحفيين في مدينة مينسك عاصمة بيلاروس أمس الأول تأييد بلاده للحوار السوري -السوري في جنيف لحل الأزمة في سورية, مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها.