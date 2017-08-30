ص 4:04 2017/08/30

في حدث غير مسبوق في تاريخ أمريكا اتحد جنرالات وأدميرالات الأسطول البحري الأمريكي ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي السياق, تحدثت وسائل إعلام عن أنه بعد قرار ترامب القاضي بتخفيض عدد القوات البحرية، اتحد جنرالات وأدميرالات الأسطول البحري الأمريكي ضد الرئيس الأمريكي بشكل غير مسبوق, معتبرة أنه عند الجمع بين رجل يتعلق بالقرن التاسع عشر مع قوى القرن الـ21، ستكون النتيجة ظهور أناس كترامب، ولمّا كان لا يتقبل الأخير ذلك فإن النتيجة ستكون هي الظاهرة الأكثر إثارة للاهتمام.

وأكدت وسائل الإعلام أن المواجهة الواضحة بين رؤساء أركان القوات المسلحة وقائدهم ترامب هي حدث لم يسبق له مثيل في التاريخ الأمريكي، مضيفة: يواجه ترامب غضباً عارماً من أشخاص كان قد أشاد بهم مؤخراً, ورغم أنه من غير المرجح أن يحدث شيء مُعين بين الطرفين «لأن الجيش الأمريكي محافظ», إلا أنه إذا انسحب السود من القوات الأمريكية فستنهار هذه القوات, إذ يشكّل الجنود السود خُمس القوات البرية وسدس القوات الجوية والبحرية وعشر مشاة البحرية، والقيادة العسكرية الأمريكية لا تستطيع سد هذه الفجوة.

الجدير بالذكر أن تصريحات ترامب المثيرة للجدل حول حادثة شارلوتسفيل التي جرت مؤخراً ورفضه إدانة جماعات البيض التي تدّعي أفضليتها على السود، كانت لها ردود أفعال واسعة، حيث أدان ضباط أمريكيون كبار عمليات الكراهية والعنصرية والتطرف التي حدثت في شارلوتسفيل، بدلاً من أن يتبعوا ترامب في قراره غير الجاد.