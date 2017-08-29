ص 2:02 2017/08/29

أعلن مصدر عسكري مساء أمس إحكام السيطرة على جبل الضاحك الشرقي الاستراتيجي بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم «داعش» الإرهابي فيه.

وأفاد المصدر بأن وحدات من الجيش العربي السوري واصلت عملياتها العسكرية في عمق البادية وأحكمت سيطرتها على جبل الضاحك الشرقي الاستراتيجي والذي يمتد على مساحة بطول 8 كم وعرض 5 كم ويقع على بعد 25 كم شرق مدينة السخنة بريف تدمر.

وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت عن تكبيد تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد والعتاد.

إلى ذلك واصلت وحدات من الجيش مدعومة بالطيران الحربي عملياتها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وتحصيناته في دير الزور، حيث نفذت عملية إغارة ناجحة في محيط المطار ودمرت ورشة لتصنيع المفخخات في الوقت الذي تشهد فيه صفوف التنظيم التكفيري حالات فرار جديدة وتناحراً بين مجموعاته بالريف الشرقي.

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش العربي السوري العاملة بدير الزور نفذت عملية إغارة ناجحة على تلة القريا في محيط المطار منتصف ليلة أمس الأول تمكّنت خلالها من القضاء على عدد من إرهابيي «داعش» وتدمير تحصيناتهم والاستيلاء على جميع الأسلحة التي خلّفها الإرهابيون الهاربون من المكان.

ولفت المصدر إلى أن الوحدة التي نفذت الإغارة عادت إلى الخط الذي انطلقت منه من دون خسائر.

وأفاد مراسل (سانا) في دير الزور في وقت سابق أمس بأن وحدة من الجيش دمرت ورشة لتصنيع العبوات الناسفة والمفخخات وحشوات القذائف بعد رصد دقيق ومعلومات مؤكدة حول موقعها بالقرب من دوار التموين بمدينة دير الزور ما أدى إلى مقتل ما يسمى «أمير التفخيخ وتصنيع القذائف» الإرهابي «أبو عبد لله التونسي» و12 إرهابياً يعملون في الورشة.

ولفت المراسل إلى أن سلاح الجو نفّذ غارات على تحصينات ومحاور تسلل إرهابيي التنظيم التكفيري دمّر خلالها آليات ونقاطاً محصنة ومقرات لهم في مزارع البانوراما وأحياء العمال والمطار القديم وخسارات وقرية معدان عتيق بريف المدينة الجنوبي.

وفي إطار التخبط الذي يسود صفوف التنظيم الارهابي أكدت مصادر أهلية لمراسل (سانا) مقتل 7 إرهابيين وإصابة آخرين في اقتتال دار بين مجموعات معظم عناصرها من جنسيات سعودية وإفريقية فى بلدة الصالحية بمنطقة البوكمال في أقصى الريف الشرقي للمحافظة.

كما لفتت المصادر إلى أن جثتي إرهابيين من جنسية أجنبية وجدتا قرب الكراج القديم في الميادين من دون معرفة سبب أو ظروف مقتلهما.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي يكثف الحواجز لمنع خروج المدنيين من مناطق انتشاره ويعمد إلى اختطاف الشباب وزجهم في المعارك لتغطية النقص في صفوفه بسبب خسائره التي يتكبدها بسبب عمليات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ضد مواقع انتشاره.

وبيّنت المصادر أن حالات الفرار بين صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي مستمرة، حيث فرّ الإرهابي «ماجد سليمان العيد» الملقب بـ«أبو فاطمة شنان» وهو أحد «متزعمي» التنظيم ومسؤول في ما يسمى «مكتب الاستتابة».

وكانت مجموعة جديدة فرّت من بينهم أحد متزعمي التنظيم في مدينة موحسن «أبو العزيز الحلبي» مع عائلته و«بدر خلف المحمد الجاسم».