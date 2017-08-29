ص 2:02 2017/08/29

في إطار تعزيز المصالحات المحلية تمت تسوية أوضاع العشرات من أهالي غوطة دمشق الشرقية وذلك خلال فعالية وطنية أقيمت أمس في قرية الوهبان على أطراف البادية في ريف دمشق الشرقي.

وشملت التسوية نحو 500 شخص من أهالي تل دكوة وبئر القصب وسيس ومكحول وعدد من التجمعات السكنية في المنطقة بعد أن تعهدوا بعدم القيام بأي عمل يخل بأمن الوطن.

وذكر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر في تصريح للصحفيين أن هذه الفعالية جاءت بناء على طلب وجهاء المنطقة الذين بادروا فور إعادة الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إلى القرى والبلدات في أطراف الغوطة الشرقية إلى طلب تسوية أوضاع المغرر بهم من أبناء المنطقة.

وأشار حيدر إلى أن إقامة الفعالية في البادية السورية تثبت قوة الجيش العربي السوري وأيضاً قوة السوريين وإرادتهم في إصرارها على دحر الإرهاب من كل الجغرافيا السورية، كما تثبت أن الجيش العربي السوري قادر على الانتصار على الإرهاب وداعميه ومموليه في كل شبر من سورية.

ولفت أحد القادة الميدانيين في المنطقة إلى أن وحدات الجيش حرصت خلال عملياتها لإعادة الأمن والاستقرار إلى القرى والبلدات في ريف دمشق الشرقي على حماية المدنيين عبر تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة حيث تم بعد دحر الإرهابيين إعادة الأهالي إلى منازلهم.

وأشار الشيخ ذياب الكحلان شيخ عشيرة الحمامرة بريف دمشق إلى أن هذه المصالحة تدل على صمود سورية وانتصارها على المؤامرة الكونية وهي تشجيع لكل شخص مغرر به حتى الآن وأن الدولة فتحت أحضانها للجميع للعودة إلى جادة الصواب، لافتاً إلى أن هنالك مصالحات أخرى يتم العمل عليها وأن كل المصالحات التي تمت تجري بمصداقية عالية وندعو الجميع لاغتنام هذه الفرصة.

وأوضح رئيس بلدية الهيجانة محمد قباني أن الذين انضموا إلى المصالحة المحلية «اليوم» بعضهم من أهالي مناطق الشقرانية والسويمرة إضافة إلى أهالي عشيرة الجملان في البادية السورية. وتضمنت الفعالية التي شاركت فيه حشود من الأهالي مشاركات شعرية باللهجة المحلية وأهازيج شعبية تغنت باللحمة الوطنية ودعت إلى التصدي للإرهاب والدفاع عن الوطن.