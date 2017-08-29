ص 2:02 2017/08/29

تم أمس نقل المئات من إرهابيي تنظيم «داعش» مع عائلاتهم من منطقة جرود قارة بالقلمون الغربي بريف دمشق باتجاه المنطقة الشرقية.

وأشار مراسل «سانا» إلى أن الحافلات التي تقل إرهابيي «داعش» وعائلاتهم انطلقت مساء أمس من جرود قارة بعد استكمال جميع التحضيرات لإخراجهم إلى البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

ولفت المراسل إلى أنه بهذه الخطوة يكون الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة أنهى وجود إرهابيي تنظيم «داعش» في القلمون الغربي بعد خروج آخر حافلة تقلهم من معبر الشيخ علي- الروميات.

وعمد التنظيم الإرهابي إلى إحراق مقراته وآلياته في الأماكن التي كان ينتشر فيها إرهابيوه لإخفاء ارتباطاته التنظيمية واللوجستية والاستخبارية مع الجهات المعادية للسوريين ودولتهم.

وكان مصدر عسكري أعلن أمس الأول أنه بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية في جرود القلمون الغربي والقوات الرديفة والمدنيين تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم «داعش» الإرهابي والذي يقضي بخروج من تبقى من أفراد «داعش» باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية.