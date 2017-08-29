ص 2:02 2017/08/29

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي دمّر منذ الليلة قبل الماضية 4 دبابات و16 سيارة مزودة بالرشاشات الثقيلة و6 شاحنات محملة بالذخيرة لتنظيم «داعش» الإرهابي فضلاً عن موقعين محصّنين مزودين بالمدافع.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشره موقع «روسيا اليوم» إلى أن تنظيم «داعش» الإرهابي يقيم في أراضي محافظة دير الزور مواقع محصنة وينشر آليات حربية ثقيلة بما فيها الدبابات والسيارات رباعية الدفع المزودة برشاشات ثقيلة ومدافع هاون.

وبينت الوزارة في بيانها أن تنظيم «داعش» يعيد انتشار إرهابييه بعد الهزيمة التي تكبدها قرب قرية غانم علي تمهيداً للدفاع بـ«استماتة» عن مواقعه بمحافظة دير الزور آخر معاقله في سورية.

وقضت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بسلاح الجو الروسي أمس الأول على 800 من إرهابيي تنظيم «داعش» ودمرت عدة آليات لهم قرب قرية غانم علي في ريف الرقة الشرقي.

وينفذ الطيران الحربي الروسي منذ الـ30 من أيلول عام 2015 طلعات جوية على مواقع التنظيمات الإرهابية في سورية وذلك بناء على طلب من الحكومة السورية، وساهمت هذه الضربات في تقليص مناطق انتشار الإرهابيين ودمرت لهم آلاف الأهداف والمواقع والعربات والآليات ومستودعات الذخيرة.

في غضون ذلك أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بتعزيز مناطق تخفيف التوتر في سورية «عبر صيغ قانونية» خلال اجتماع أستانا المقبل.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن لافروف قوله للصحفيين خلال زيارة إلى الكويت إنه تم إنشاء ثلاث مناطق تخفيف توتر ويجري العمل حالياً على تشكيل المنطقة الرابعة في محافظة إدلب، مضيفاً: إن الاجتماع التالي بصيغة أستانا سيعقد قريباً، حيث أعول على أن يتم تعزيز هذه الاتفاقيات بشكل نهائي في الوثائق القانونية.

ونقلت (سانا) عن لافروف إشارته إلى وجود تطابق مبدئي في المواقف الروسية- الكويتية بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وصول طائرة روسية تحمل مساعدات إنسانية إلى مطار القامشلي

وصلت طائرة روسية محملة بمساعدات إنسانية إلى مطار القامشلي في محافظة الحسكة أمس تتضمن 3,5 أطنان طحين و 2,5 طن رز ونصف طن سكر إضافة إلى 146 كرتونة تحوي مواد قرطاسية مقدمة من الحكومة والشعب الروسيين إلى الشعب السوري.

ونقلت (سانا) عن محافظ الحسكة جايز الموسى قوله في تصريح للإعلاميين بمطار القامشلي: إن استمرار تقديم المساعدات الروسية هو أحد أشكال الدعم الذي تقدمه روسيا حكومة وشعباً للشعب السوري لتأكيد عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم تكليف جمعية البر والخدمات الاجتماعية في القامشلي توزيع المساعدات للأسر المحتاجة والفقيرة في مدينتي الحسكة والقامشلي ووفق معايير محددة.

وبيّن أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي سليمان الناصر أهمية الدعم الإنساني الذي تقدمه روسيا الاتحادية لتعزيز صمود السوريين في مواجهة الحرب العدوانية الإرهابية التي تشنّ على بلدهم بالتوازي مع دعمها للجيش العربي السوري ومشاركته في الحرب على الإرهاب.

من جانبه بيّن مفتي الحسكة الدكتور عبد الحميد الكندح أن هذه المساعدات تؤكد عمق الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين، مشيداً بالدور الكبير الذي تقدمه روسيا لمساندة ودعم الشعب السوري للوقوف في وجه الإرهاب التكفيري.

بدوره أشار كاهن كاتدرائية السيدة العذراء للسريان الأرثوذوكس في القامشلي الأب صليبا عبد الله إلى أن هذه المساعدات تدل على صدق العلاقة التي تربط بين الشعبين، لافتاً إلى الانتصارات التي يسطّرها بواسل الجيش العربي السوري والحلفاء في مناطق مختلفة من سورية، مشدداً على أن النصر بات قاب قوسين أو أدنى بفضل التضحيات الكبيرة للجيش والدعم المتواصل من الأصدقاء الروس الذين أثبتوا على الدوام وقوفهم إلى جانب القضايا العادلة للشعوب.

انضمام غواصتين حديثتين إلى القوات البحرية الروسية في شرق المتوسط

أعلن رئيس هيئة الأركان البحرية الروسية السابق الأميرال فيكتور كرافتشينكو أن الغواصتين «كولبينو» و«فيليكي نوفغورود» اللتين دخلتا أمس مياه البحر الأبيض المتوسط ستعززان من قدرات قطع الأسطول البحري الروسي في هذه المنطقة.

وقال الأميرال الروسي في تصريحات للصحفيين أمس في موسكو: إن هاتين الغواصتين قادرتان على توجيه صواريخ «كاليبر» إلى مواقع تنظيم «داعش» الإرهابي في سورية وبرهنتا على قدراتهما التدميرية الكبيرة.

وكان رئيس دائرة الإعلام في أسطول البحر الأسود الكابتن فياتشسلاف تروخاتشيوف أعلن في وقت سابق أمس أن الغواصتين الحديثتين العاملتين بمحركات الديزل «كولبينو» و«فيليكي نوفغورود» والتابعتين لأسطول البحر الأسود الروسي انتقلتا من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ودخلتا «اليوم» أمس مياه البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً: إنهما ستنضمان إلى قوام مجموعة السفن الحربية الروسية الدائمة في شرق المتوسط.