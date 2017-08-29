دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/08/29

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن إنجاز مركز البيانات «داتا سنتر» الذي تنفذه الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمتطور في الخدمات والتجهيزات في ظل الحرب الإرهابية والحصار يعبّر عن إرادة الشعب السوري الصلبة وإصراره على بناء مؤسساته وتخطي جميع مفرزات الحرب في مختلف الميادين.

جاء ذلك خلال جولة اطلاعية قام بها المهندس خميس أمس على المركز في منطقة البرامكة بدمشق والذي تنفذه الجمعية ليقدم خدماته للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات بمجال أمن المعلومات وحفظها وفق أفضل المقاييس العالمية المعتمدة.

واستمع المهندس خميس من القائمين على العمل في المركز إلى شرح عن أهمية الخدمات التي يقدمها للمؤسسات العامة والخاصة والبرنامج الزمني ليكون بالخدمة بشكل كامل، والتجهيزات الفنية التي تم تزويده بها والخطة للتوسع بإنشاء مراكز مماثلة في المحافظات، لافتاً إلى الدور المهم للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في نشر ثقافة المعلوماتية وبناء نظم المعلومات.

وطلب المهندس خميس عقد اجتماع يضم وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والاتصالات والتقانة ورئيسي هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بهدف وضع مسودة متكاملة لتأسيس شركة تدير أعمال المركز والخدمات التي يقدمها وفق أفضل المواصفات ويتم فيها توضيح صلاحيات المركز والهيكلية الإدارية ليتم عرضها على مجلس الوزراء لاحقاً.

وزير الاتصالات والتقانة علي الظفير أشار في تصريح للصحفيين عقب الجولة إلى الدور المهم للجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في نشر المعلوماتية في سورية وتجهيز مركز لاستضافة مخدمات الجهات العامة والخاصة سواء بشكل افتراضي أو فيزيائي وبأفضل المعايير العالمية.

وأوضح الوزير الظفير أن تأسيس شركة مساهمة لتشغيل المركز سيسهم في تلبية متطلبات واحتياجات المؤسسات في سورية لتطوير قطاع المعلوماتية لديها، لافتاً إلى أنه سيتم بناء مركز آخر في إحدى المحافظات السورية الأمر الذي سيوفر الكثير من النفقات والوقت، مشيراً إلى أن كل جهة لديها خدمات تطبيقات في مجال تكنولوجيا المعلومات بإمكانها عمل استضافة في مركز البيانات مقابل أجر محدّد.

من جهته أكد حاكم مصرف سورية المركزي دريد ضرغام حرص المصرف على أن يكون هو «الزبون» الأول في المركز ولاسيما أنه يوفر البنى التحتية الخاصة بالتخزين الكهربائي والمخدمات ويمكنه إدارة معطيات المؤسسة عن بعد بكل أريحية.

بدوره رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية صلاح الدوه جي، أشار إلى أن البنية التحتية لمركز البيانات تم إنجازها والتوجه الآن نحو الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مبيناً أن مركز البيانات تم إ نجازه وفق أعلى المعايير الدولية وبأحدث التجهيزات الأوروبية ذات المواصفات العالية.