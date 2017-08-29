دمشق ـ إبراهيم النمر: ص 2:02 2017/08/29

البصمات السورية كانت واضحة في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي المقامة في صالة تشرين المغلقة في مدينة تشرين الرياضية بدمشق، حيث تحدث الدكتور علي الظفير وزير الاتصالات والتقانة عن هذه المسابقة، قائلاً: لقد رأينا اليوم مسابقة الروبوت العالمي لمختلف الأعمار وهذا يعطي تفاؤلاً بمستقبل بلدنا بشرائحه المختلفة، ووزارة الاتصالات ستكون داعمة لأبطال هذا الأولمبياد في المستقبل.

كذلك قال وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان: وزارة الإعلام تهتم بتسليط الضوء على كل سوري متميز يستطيع أن يساهم في بناء سورية المستقبل، ويضع الحلول المناسبة للمشكلات، وبلدنا يواجه تحديات صعبة في هذه الأيام، مضيفاً: الأزمة لا تستطيع أن تحد من إنجازات الشباب السوري، وهذا الأولمبياد إن دل على شيء فإنما يدل على الاطمئنان على مستقبل الجيل السوري القادم، وعلينا دعم هذا المشروع من أجل سورية المستقبل.

من جهته أكد اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام أن سورية بلد مؤسسات، والاتحاد الرياضي جزء من هذه المؤسسات، فالمنشآت الرياضية ليست لمجرد الهواية بل تستقبل العديد من الفعاليات، وفعالية اليوم هي مذكرة تفاهم مع الروبوت السوري، وقال: نحن نكمل بعضنا بعضاً، وهذا الأولمبياد من أجل إظهار إبداعات الشباب السوري والذي يدعو للتفاؤل دائماً، وهم بحاجة إلى دعم ورعاية في المستقبل.

وأخيراً الدكتور مهيب النقري الممثل لأولمبياد الروبوت الوطني قال: هذا الحدث هو مسابقة وطنية لأولمبياد الروبوت العالمي في نسختها الثالثة بإشراف المنظمة العالمية بعد انتساب سورية لها منذ عام 2015، فالمسابقات تجري في أكثر من 60 دولة وكل سنة لها موضوع خاص لمشروعات ومسابقات حسب الدولة المستضيفة، وكوستاريكا ستستضيف مسابقات هذا العام، ونحن متفائلون بنتائج مميزة سيحققها مشاركونا في هذا الأولمبياد العالمي من خلال مشروعات مميزة تضاهي أفضل المشروعات العالمية.

تصوير: عبد الرحمن صقر