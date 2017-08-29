ص 2:02 2017/08/29

بحث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران أمس آخر التطورات في سورية والمبادرات السياسية لتسوية الأزمة فيها عبر الحوار.

كما بحث دي ميستورا مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية حسين جابري أنصاري مستجدات الأوضاع في سورية والمنطقة.

ونقلت (سانا) عن جابري أنصاري قوله في تصريحات له بعد اللقاء: إن المحادثات مع دي ميستورا هي في إطار مشاورات الدول المؤثرة في مسار حل الأزمة في سورية، لافتاً إلى أن اجتماع «أستانا6» حول سورية من المقرر أن يعقد بعد منتصف أيلول المقبل ولكن لا يوجد تاريخ دقيق ويتم الآن التشاور مع الدول الضامنة.

وأوضح جابري أنصاري أن إيران تتبع منذ بداية الأزمة في سورية والأزمات التي طرأت على المنطقة سياسة ثابتة من أجل إنهاء هذه الأزمات بسرعة، وقال: نحن لا نسعى لأخذ مكان أي أحد ونؤمن بأن شعوب المنطقة هي صاحب الأرض التي توجد عليها، مشدداً في هذا الصدد على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، وما تقوم به إيران وشركاؤها ولا سيما في عملية أستانا هو المساعدة على إعادة الأمن والاستقرار ودفع الأطراف إلى المباحثات.

وأضاف جابري أنصاري: إن أحد المبادئ الرئيسة التي أكدنا عليها منذ بداية الأزمة في سورية هو معارضة التدخل الأجنبي فيها وفرض حلول على الشعب السوري وسنواصل سياستنا في هذا الشأن.

من جانبه قال دي ميستورا: إن تغيرات مهمة حدثت على المشهد السياسي والعسكري في سورية، مشيراً إلى أنه بحث مع جابري أنصاري الأوضاع الراهنة والمستقبلية في سورية، إضافة إلى اجتماع أستانا المقبل حول سورية باعتباره إحدى القضايا المهمة.