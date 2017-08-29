ص 2:02 2017/08/29

بيّن عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب التربية والطلائع القطريين ياسر الشوفي أهمية دور منظمة طلائع البعث وكوادرها من مشرفين وغيرهم في بناء الجيل الذي يمثل الأمل القادم لبناء سورية الحديثة والمتجددة من خلال تعزيز القدرات والمهارات الفنية من أنشطة وبرامج ثقافية وغيرها.

وحسب «سانا» فقد أشار الشوفي خلال لقائه مساء أمس المشاركين بدورة التأهيل المركزية التي تقيمها منظمة طلائع البعث في معسكر الطلائع بمدينة طرطوس إلى أن غاية الدورة هي تعزيز التلاحم بين مدارس وفروع المنظمة من مختلف المحافظات وأن المشاركة الفاعلة من كل الفروع هي دليل لمدى حيوية هذه المنظمة بكوادرها.

وبيّن رئيس منظمة طلائع البعث الدكتور عزت عربي كاتبي أن غاية الدورة تتجلى بإعداد الكوادر التنظيمية والذهنية لتأخذ دورها في بناء جيل واعٍ متسلح بحب الوطن والدفاع عنه.

وكان عضو القيادة القطرية قد التقى أيضاً أعضاء نقابة المعلمين في طرطوس حيث ركز على دور وأهمية العمل على تطوير العمل النقابي وتحصينها من خلال زيادة المساهمة في صناديقها ولا سيما صندوق التقاعد والوفاة، لافتاً إلى أنه رغم التدمير الممنهج الذي تتعرض له سورية وتدمير البشر والحجر ما زالت تقدم الدعم وتبنى ولا سيما في مجال التعليم والتربية حيث قدمت ما قيمته أكثر من 60 مليار ليرة سورية للكتاب المدرسي.