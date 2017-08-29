ص 2:02 2017/08/29

كشف النظام السعودي الداعم الرئيس للإرهاب في المنطقة عن معلومات جديدة حول دور مشيخة قطر في تأجيج الأوضاع في بعض الدول العربية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن أمير مشيخة قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني أشرف بشكل مباشر على الأحداث التي جرت في تلك الدول إبان ما سمي آنذاك زوراً بـ«الربيع العربي». ويأتي كشف هذه المعلومات على خلفية الأزمة الناشبة بين النظام السعودي والإمارات والبحرين من جهة ومشيخة قطر من جهة ثانية منذ الخامس من حزيران الماضي بسبب الصراع بين تلك الأنظمة على الهيمنة والنفوذ في المنطقة، في حين تؤكد التقارير الصحفية أن النظامين القطري والسعودي وأنظمة عربية وإقليمية أخرى قدموا الدعم المالي والتسليحي للتنظيمات الإرهابية في العديد من الدول العربية ولاسيما في سورية والعراق وساهموا بتقديم الدعم اللوجستي والعسكري وإقامة معسكرات التدريب لهذه التنظيمات.

وبحسب «سانا» فقد نقلت وسائل إعلام عن سعود القحطاني وهو مسؤول في ديوان النظام السعودي قوله في سلسلة «تغريدات» عبر موقع «تويتر» إنه كان شاهد عيان على ما شهدته الدوحة بين عامي 2011- 2012 حيث كان يتردّد على الدوحة في مهمات رسمية، مشيراً إلى أن أمير مشيخة قطر السابق أشرف بشكل مباشر على التظاهرات التي كانت تجري في عدد من الدول العربية وكان يطلب بالاتصال الهاتفي نقل تلك الأحداث من شارع إلى شارع.

ولفت القحطاني إلى أن حمد كان يحاول أمام الكبار التغطية على دوره في تلك الأحداث في الدول العربية والتنصل منها وأنه كان يطلب منهم استراحة بادعاء وعكة صحية تعكس حجم الضغط الذي أصابه من بعض المواقف، معلناً أنه سيكشف قريباً عن تفاصيل ما وصفها بـ«مسرحية تنازل حمد عن الحكم لابنه تميم» في عام 2015.