ص 2:02 2017/08/29

أصيب 6 أشخاص بجروح نتيجة سقوط قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على مدينة محردة بريف حماة الشمالي.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حماة في تصريح لمراسل (سانا) بأن المجموعات الإرهابية أطلقت من اللطامنة بالريف الشمالي قذائف صاروخية على منازل المواطنين في حي الميدان بمدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب بإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

كما لحقت أضرار مادية بالممتلكات بسبب استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية قريتي شنية ومريمين في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التوتر شمال مدينة حمص.

وذكر مراسل (سانا) في حمص أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة الحولة بالريف الشمالي قصفت بـ7 قذائف صاروخية مساء أمس قريتي شنية ومريمين ما تسبب بوقوع أضرار مادية بعدد من المنازل والسيارات والبنى التحتية.