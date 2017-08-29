ص 2:02 2017/08/29

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري تأييد بلاده للحوار السوري ـ السوري في «جنيف» لحل الأزمة في سورية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها.

وقال شكري في تصريحات للصحفيين في مدينة مينسك عاصمة بيلاروس أمس أوردتها (سانا): إن مصر تجري حواراً عبر جميع القنوات لتشجيع جميع الأطراف على إجراء مباحثات برعاية الأمم المتحدة وهي تؤيد عملية «جنيف»، مشيراً إلى أن الجانب المصري أجرى مباحثات مع مختلف الأطراف المعنية بالأزمة في سورية من أجل تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ولفت إلى أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أزمات معقدة وأن مصر تتبنى فكرة عدم وجود حل عسكري للأزمات في المنطقة، ومضيفاً: لا يمكننا استعادة الاستقرار فيها سوى عبر الحوار والمباحثات والعملية السياسية، داعياً الأسرة الدولية إلى توحيد جهودها لمكافحة الإرهاب في المنطقة.