ص 2:02 2017/08/29

اختتم مخيم الشباب العربي المقاوم الثاني الذي أقامته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة تحت شعار «بالمقاومة وإرادة الشباب ننتصر» فعالياته أمس في ريف دمشق بمشاركة وفود شبابية من عدد من الدول العربية.

وأكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب العمال القطري محمد شعبان عزوز مواصلة التمسك بالمقاومة والعمل على تحرير كل الأراضي العربية المحتلة.

وذكرت (سانا) أن عزوز شدّد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية لسورية، مشيراً إلى أن محاولات نشر الفوضى في المنطقة العربية هدفها تمكين الكيان الصهيوني من الاستفراد بالمنطقة والتخلي عن المقاومة واستلاب حقوق الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد أمين عام الجبهة أحمد جبريل أن هناك انحرافاً «اليوم» عند بعض الفلسطينيين والعرب في فهم طبيعة الصراع مع العدو الصهيوني، مبيناً أن الفلسطينيين وحدهم غير قادرين على تحرير بلادهم فلابد من اشتراك الجميع وتحديد أدوارهم.