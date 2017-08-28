ريف دمشق ـ عماد نصيرات ـ سانا: ص 2:02 2017/08/28

بعد أن تمت إعادة تأهيل المرافق والبنى التحتية والخدمات الأساسية المتضررة في بلدة السبينة بريف دمشق، دخلت مئات العائلات المهجّرة بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية إلى البلدة أمس لتفقد منازلهم تمهيداً لعودتهم إليها بدءاً من يوم الجمعة

القادم.

وعبرت حشود الأهالي عند مدخل السبينة عن فرحتهم بالعودة وتعهدوا بالعمل على إعادة بناء بلدتهم والوقوف إلى جانب الجيش العربي السوري الذي حقق الانتصارات وقدم التضحيات في سبيل إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق والعمل معه حفاظاً على الإبقاء على ما تحقق لبلدتهم بعدما عاث فيها الإرهاب خراباً وتدميراً.

وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أشار في كلمة أمام الأهالي إلى بدء عودة الأهالي التي عبّدت طريقها دماء وتضحيات بواسل الجيش العربي السوري، مبيناً أن الأهالي وزعوا ضمن قوائم مرتبة ومنظمة بشكل مماثل للآلية التي عاد بها أهالي الحسينية والذيابية، وسيعود الجميع على أساسها ضمن خطة تؤمن كل احتياجاتهم عبر اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات اللازمة لذلك، داعياً الجميع للانخراط بإعادة إعمار ما خربه الإرهاب في البلدة.

من جهته أكد محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم في تصريح للصحفيين في مدخل البلدة أن أهالي السبينة سيبدؤون بالعودة إلى منازلهم بشكل منظم بدءاً من أول أيام عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم الجمعة القادم وفقاً للخطط المقررة من المحافظة.

وأوضح المحافظ أن العودة تتولاها البلدية والجهات المعنية في السبينة بشكل منظم وحسب الأولويات، مشيراً إلى أن ورش الهاتف والصرف الصحي والمياه والكهرباء في المحافظة باشرت العمل لإعادة مختلف الخدمات التي تحتاجها البلدة أثناء عودة الأهالي إلى منازلهم، داعياً إياهم إلى التعاون مع الدولة والجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والاستقرار إلى المنطقة برمتها لتعمير بلدتهم والمناطق المجاورة وإعادتها أفضل مما كانت، مؤكداً أن المحافظة ستعمل على تلبية مختلف طلبات الأهالي قدر المستطاع.

بدوره أكد أمين ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر أن عودة أهالي السبينة كانت نتيجة الجهود والانتصارات الكبيرة التي حققها حماة الديار وبعد الجهود الكبيرة التي بذلت من مختلف الجهات ولا سيما وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ومحافظة ريف دمشق، لافتاً إلى أن الدولة حريصة على أمن المواطن ومسؤولة عن تأمين مختلف احتياجاته المعيشية والخدمية ما يتطلب من الجميع أن يكون الدرع الحامية لهذا الوطن والعمل يداً بيد لإعادة بنائه.