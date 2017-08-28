ص 2:02 2017/08/28

أعلن مصدر عسكري الموافقة على الاتفاق الذي نُظّم بين حزب الله وتنظيم «داعش» الإرهابي حقناً لدماء القوات المسلحة والرديفة والمدنيين.

وأفاد المصدر بأنه بعد النجاحات التي حققتها قواتنا المسلحة بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية في جرود القلمون الغربي وإحكام الطوق على من تبقى من تنظيم «داعش» الإرهابي وحقناً لدماء قواتنا والقوات الرديفة والمدنيين تمت الموافقة على الاتفاق الذي نظم بين حزب الله وتنظيم «داعش» الإرهابي والذي يقضي بخروج من تبقى من إرهابيي «داعش» باتجاه المنطقة الشرقية للجمهورية العربية السورية.

وبدأت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية في تموز الماضي عمليات ضد تجمعات الإرهابيين في منطقة القلمون الغربي بسطت خلالها السيطرة على كامل جرود فليطة ومعظم الممرات والمحاور الرئيسة والمرتفعات الحاكمة والتلال فيها، بعد تكبيد إرهابيي «داعش» خسائر كبيرة.