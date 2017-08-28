ص 2:02 2017/08/28

واصلت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي عملياتها القتالية بالتعاون مع القوات الرديفة في ملاحقة فلول إرهابيي تنظيم «داعش» موسعة نطاق سيطرتها ومكبّدة التنظيم التكفيري خسائر بالعتاد والأفراد.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة كثفت عملياتها المركزة على تحصينات ومحاور تحرك إرهابيي «داعش» في محيط مدينة السخنة باتجاه الشرق وأحكمت سيطرتها على تلة الاتصالات نحو30 كم شرق السخنة بريف حمص الشرقي.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش والقوات الرديفة أسفرت أيضاً عن القضاء على أعداد من إرهابيي «داعش» وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم والاستيلاء على دبابة.

وفي ريف حماة قضت وحدات من الجيش على إرهابيين من تنظيم «داعش» كانوا يحاولون فتح ثغرة في الطوق المحكم الذي يفرضه الجيش على الإرهابيين في ريف سلمية الشرقي.

وأفاد مراسل (سانا) في حماة بأن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية من «داعش» في منطقة وادي العذيب أثناء محاولتها الاعتداء على نقاط عسكرية بغية فتح ثغرة لفك الحصار عن الإرهابيين في محور صبورة-أثريا بريف سلمية الشرقي وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 13 إرهابياً وإصابة آخرين.

ولفت المراسل إلى أن وحدة من الجيش نفذت رمايات دقيقة على محور تسلل مجموعة إرهابية على محور قرية صلبا في منطقة عقيربات أدت إلى تدمير عربة «بي.إم.بي» ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

في غضون ذلك دمّرت وحدات من الجيش تجمعات وطائرة مسيّرة لتنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.

وأفاد مراسل (سانا) بأن وحدة من الجيش أسقطت بعد رصد ومتابعة طائرة مسيّرة محملة بقنابل لتنظيم «داعش» الإرهابي في قرية الجفرة بالريف الشرقي للمحافظة.

وأشار المراسل إلى أن وحدة من الجيش أحبطت هجوماً لمجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» على نقاط عسكرية في محور حي الرشدية وأوقعت قتلى ومصابين بين أفرادها فيما لاذ الباقون بالفرار.

ولفت المراسل إلى أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري وجّه ضربات مكثفة على أوكار ومقرات وتحصينات لتنظيم «داعش» في حي الرشدية ومحيط لواء التأمين ومدينتي الميادين وموحسن وقرى الشميطية والتبني والمسرب والخريطة ما أدى إلى تدمير بعضها ومقتل العديد من إرهابيي التنظيم.

ودمّر الطيران السوري والروسي أمس الأول مقر «قيادة» ومستودعات ذخيرة وعتاداً للتنظيم التكفيري وقضى على عدد من إرهابييه في البغيلية والحويقة والجفرة وحويجة صكر في دير الزور وريفها.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية أن الأهالي بريف دير الزور الشرقي قضوا على ما يسمى «أميراً بالمكتب الدعوي بالبوكمال» السعودي سالم رباح الظفيري الملقب بـ«أبو رباح الحجازي» والتونسي أبو تيماء وأبو سعد أحمد وخلدون الأسعد وصادروا أسلحتهم بعد إحراق سيارة كانت تقلهم قرب دوار المصرية في مدينة البوكمال.

وبيّنت المصادر أن حالات الفرار بين صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي مستمرة، حيث فرت مجموعة جديدة من إرهابيي التنظيم بينهم أحد متزعميه في مدينة موحسن المدعو أبو العزيز الحلبي مع عائلته وبدر خلف المحمد الجاسم.

وفرّت يوم الجمعة الماضي مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» من قرية البوعمر من بينهم المتزعمان سمير دحام وعبد الحميد الديري.