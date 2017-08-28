دمشق ـ محمد هواش قنبس: ص 2:02 2017/08/28

افتتح وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان ندوة توعوية أقامتها مديرية الإعلام التنموي في الوزارة أمس بالتعاون مع الجمعية السورية للوقاية من حوداث الطرق، وذلك في مكتبة الأسد الوطنية بعنوان «دور الإعلام في تكوين الثقافة المرورية» بمشاركة إعلامية واسعة ومن كل الجهات الرسمية والخاصة المهتمة بالسلامة المرورية للوقاية من حوداث الطرق على سبيل تعميق الثقافة المرورية في المجتمع والتعريف بقانون السير.

وفي كلمة له خلال الندوة أشار ترجمان إلى الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة في تكوين ثقافة مرورية لدى أفراد المجتمع وبالتالي تخفيض الحوادث المرورية وتلافي منعكساتها السلبية اجتماعياً واقتصادياً.

وأكد وزير الإعلام أن بناء سورية مسؤولية الجميع ولاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهود لتجاوز منعكسات الأزمة على جميع المستويات والبدء بمرحلة إعادة الإعمار وبناء ما دمره الإرهاب، مشيراً إلى دور الإعلام الوطني في مواجهة الحرب التي تعرضت لها سورية على كل الجبهات السياسية والاقتصادية والعسكرية حيث استطاع أن يثبت وجوده وأنه على مستوى المسؤولية.

وبيّن ترجمان أن سورية بلد الحضارات ظهرت فيها الأبجدية الأولى وحبات القمح الأولى وهي بعد هذه الحرب الظالمة تستعيد ألقها، وقد شهدنا في هذا الصرح الحضاري الوطني الكبير -مكتبة الأسد- منذ أيام معرض الكتاب، كما شهدنا أن سورية تنبض بالحياة من خلال المشاركة الواسعة في فعاليات معرض دمشق الدولي الذي يعد رسالة مهمة للعالم بأن سورية تدخل مرحلة جديدة وأنها منتصرة على أعدائها.

بدوره دعا رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق الدكتور ستالين كغدو خلال الندوة إلى تنفيذ خطة وقائية مستدامة بالتعاون مع وسائل الإعلام والجهات المعنية لتجنب الحوادث المميتة من خلال التركيز على بناء مواطن لديه المعرفة الوافية لوقاية نفسه والحفاظ على سلامة الآخرين.

وأضاف كغدو: الندوة خطوة أولى نحو الدخول إلى طريق السلامة والأمان والحل الحقيقي لمعالجة أسباب حوادث الطرق والوقاية منها من خلال توحيد الجهود الرسمية والالتحام الفعلي والإيجابي بين الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي.

واستعرض كغدو إحصائية موثقة لعدد حوادث المرور خلال العام الماضي.

وفي تصريح صحفي بيّن مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية اللواء حسين جمعة أن الحفاظ على السلامة المرورية هو من أولويات الوزارة التي تتخذ عدة إجراءات منها تطبيق الأنظمة والقوانين ومخالفة من يتجاوزها ومعالجة أي نقص بوسائل النقل وحل مشكلات الازدحام المروري وتجهيز أماكن للعبور الآمن بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة النقل وقوى الأمن الداخلي ووزارتي الإدارة المحلية والنقل.

وأوضح أن وزارة الداخلية هي المنظم والضابط والمعني الأكبر بقطاع المرور لكن ذلك لا ينفي أن موضوع السلامة المرورية مسؤولية الجميع.

وتحدث معتصم الموصللي من قناة «نور الشام» في محاضرته عن أهمية دور الإعلام في ترسيخ السلامة المرورية، مبيناً أن الحوادث المرورية من أبرز المخاطر التي تهدد المجتمعات والسبب التاسع للوفيات حول العالم.

ولفت ماهر الزامل من وزارة الأوقاف إلى دور الدين والأخلاق في نشر الثقافة المرورية عبر الدعوة لضرورة مراعاة قوانين السير والأنظمة المرورية والتركيز أثناء القيادة وضبط النفس والتحلي بالصبر.

الصحفي عادل عبد الله من صحيفة «الثورة» أشار إلى أهمية توعية الأطفال والشباب بقضايا السلامة المرورية ودعم القوانين الناظمة لها بمخالفات مشددة من خلال فرض غرامات مالية أو الحبس أو سحب رخصة القيادة حسب نوع المخالفة.

يذكر أن فعاليات الندوة تتضمن 22 محوراً مهماً حول نشر وترسيخ الثقافة المرورية والرسائل الإعلامية للحد من تفاقم الحوادث وأيضاً الحد من الخسائر، وأهمية تأهيل السائقين وغرس المفاهيم المرورية الصحيحة.