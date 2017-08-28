ص 2:02 2017/08/28

أصيب عاملان من ورشات الكهرباء في مدينة حلب بجروح متفاوتة بانفجار لغمين من مخلفات المجموعات الإرهابية في منطقة 3000 شقة بالحمدانية.

وأفاد مراسل (سانا) في حلب بأن لغمين أرضيين من مخلفات المجموعات الإرهابية انفجرا في منطقة 3000 شقة في الحمدانية أثناء قيام ورشات الكهرباء بالمحافظة بتأدية عملها ما أسفر عن إصابة عاملين بجروح متفاوتة.

ومنذ إعلان مدينة حلب خالية من جميع المظاهر المسلحة أواخر العام الفائت تعمل ورشات الصيانة التابعة للجهات المعنية بالقطاع الخدمي على إصلاح ما دمره الإرهاب في معظم أحياء المدينة، بينما يتعرض عمال هذه الورشات لانفجار ألغام من مخلفات المجموعات الإرهابية زرعتها قبيل اندحارها من أحياء مدينة حلب كأسلوب تعتمده لإلحاق أكبر ضرر بالمدنيين والبنية التحتية.