ص 2:02 2017/08/28

منعت التنظيمات الإرهابية التي تحاصر الأهالي في مخيم اليرموك بدمشق الطلاب من الخروج لتقديم امتحانات سبر المعلومات لشهادة الدراسة الثانوية العامة. وقالت الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في بيان تلقت (سانا) نسخة منه: إن التنظيمات الإرهابية في مخيم اليرموك منعت طلاب المرحلة الثانوية من الخروج لتقديم امتحانات سبر المعلومات لطلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي القادم.

وتحاصر مجموعات إرهابية من تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» الأهالي في مخيم اليرموك وترتكب بحقهم الجرائم وتمنعهم من ممارسة حياتهم اليومية وتضيّق الخناق عليهم بمنع التلاميذ والطلبة من إكمال تحصيلهم العلمي.

وتحرص الحكومة السورية على توفير جميع الظروف الملائمة لاستقبال الطلاب المحاصرين في المخيم وضمان تقديم الامتحانات بشكل لائق ومريح حرصاً على مستقبلهم التعليمي.