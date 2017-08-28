ص 2:02 2017/08/28

بحث محافظ حلب حسين دياب مع مديري المؤسسات والدوائر الخدمية بحلب الإجراءات المتخذة استعداداً لعيد الأضحى المبارك لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين.

ودعا محافظ حلب كل قطاعات مجلس المدينة إلى الحفاظ على نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والأحياء وترحيل الأنقاض والأتربة وتنظيم ذبح الأضاحي وإزالة مخلفاتها وتخصيص ساحات لها وتكثيف عمل الدوريات الصحية والتموينية لضبط الأسعار ومراقبة المطاعم والمقاهي والمنشآت السياحية والحرص على جودة الرغيف وتوفيره للمواطنين ومراقبة عمل الأفران وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق وصالات السورية للتجارة.

ونقلت «سانا» عن المحافظ تأكيده تكثيف الجهود والتعاون بين مختلف المديريات والعمل بروح الفريق الواحد وخاصة المياه والاتصالات والكهرباء والإطفاء والدفاع المدني لمعالجة حالات الطوارئ بالسرعة القصوى، مشيداً إلى أهمية وضع المشافي وجميع المراكز الصحية وسيارات الإسعاف بحالة الاستعداد الدائم لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم مع الحرص على توفير كل مواد المحروقات ومراقبة عمل محطات الوقود واستمرار تسيير الدوريات والوحدات الشرطية للحفاظ على أمن وراحة المواطن.

بعد ذلك استعرض مديرو المؤسسات والدوائر الخدمية الخطط الإسعافية التي تم وضعها والإجراءات المتخذة لمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين أثناء فترة العيد.