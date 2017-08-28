ص 2:02 2017/08/28

أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أنه ماض في حملته من أجل تحقيق العدالة بصرف النظر عن تهديدات رئيس النظام التركي رجب أردوغان.

ونقلت «سانا» عن كيليتشدار أوغلو قوله في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» أمس: ليهدد أردوغان كما يشاء فنحن على حق وسندافع عن العدالة والديمقراطية واستقلال القضاء وحرية الإعلام حتى النهاية لأننا على حق.

وأضاف كيليتشدار أوغلو: إنه يعتبرني تهديداً ويلقي من وقت إلى آخر خطابات تتضمن تهديدات ولكن لن تخيفنا هذه التهديدات، مشيراً إلى أن أردوغان يخشى تحركاته ولذلك يهاجمه في كل خطاباته.

وكان كيليتشدار أوغلو قد أطلق أمس الأول «مؤتمر العدالة» على مدى أربعة أيام ليسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبها أردوغان في حملة القمع غير المسبوقة التي نفذها بحجة محاولة الانقلاب.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن أردوغان يعاني من مرض كيليتشدار أوغلو واصفاً إياه بالديكتاتور الذي ينفذ انقلاباً على مؤسسات الدولة، وقال: تركيا تمر حالياً بعملية انقلاب حيث تم وقف نشاط البرلمان وتمت مصادرة الأرصدة وإقالة من يريد من القطاع العام في مرسوم واحد.

ودعا كيليتشدار أوغلو إلى استمرار المقاومة من أجل الصحفيين المسجونين وأكاديميي الجامعات الذين طردوا من وظائفهم والمعلمين المضربين عن الطعام.

وكان كيليتشدار أوغلو قاد خلال الصيف الحالي مسيرة قطعت 450 كم سيراً على الإقدام من أنقرة إلى اسطنبول للاحتجاج على الحكم الذي أصدره نظام أردوغان بحق النائب عن الحزب أنيس بربر أوغلو بتهمة «تسريبه معلومات سرية» إلى صحيفة «جمهورييت» المعارضة عن شاحنات الأسلحة التي يرسلها النظام التركي إلى الإرهابيين في سورية تحت ستار «المساعدات الإنسانية».

واستغل نظام أردوغان فرض حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب منتصف تموز عام 2016 واعتقل نحو 50 ألف شخص وطرد وأوقف عن العمل أكثر من 140 ألفاً آخرين بينهم مدرسون وقضاة وعسكريون وعناصر في الشرطة.