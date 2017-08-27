ص 2:02 2017/08/27

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة الوطنية اللبنانية عملياتها العسكرية في القلمون الغربي مضيقة الخناق على من تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» وسط انهيارات كبيرة في صفوفه واستسلام عدد من إرهابييه.

وأفاد أحد ضباط الجيش بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة والمقاومة الوطنية اللبنانية حققت خلال اليومين الماضيين تقدماً كبيراً في جرود قارة وسيطرت على العديد من المرتفعات والتلال والمعابر وحصرت من تبقى من إرهابيي تنظيم «داعش» في مساحة تقدر بنحو 30 كيلومتراً مربعاً بعد فرض السيطرة على القسم الأكبر من جرود القلمون الغربي.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية مستمرة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي وكل يوم هناك نتائج جديدة والأيام القادمة ستحمل أخباراً سارة، مبيناً أنه تمت أمس السيطرة على مرتفع شميس تم المال بعد يوم واحد من استعادة شعبة وادي إسماعيل وإطباق الحصار على معبر وادي الكروم وبالتالي أصبح التنظيم الإرهابي محاصراً من كل الاتجاهات.

ولفت إلى المعنويات العالية لوحدات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والمقاومة الوطنية اللبنانية التي تخوض أشرس المعارك لصعوبة العمليات العسكرية في الجرود وكثرة المغاور فيها ومحاصرتهم التنظيم في منطقة جغرافية ضيقة ما بين معبر الروميات ومعبر وادي الكروم، مشيراً إلى انهيار تنظيم «داعش» الإرهابي الذي أصبح أمامه خيار واحد هو الهزيمة بعد استسلام عدد من أفراده.

وبيّن ضابط آخر من الجيش العربي السوري في الجهة الغربية من جرود قارة أنه بعد السيطرة على اغلب المعابر ومنها معبر وادي ميرا وضهر علي وضهرة إسماعيل فإن القوات المسلحة ستتوجه إلى وادي الكروم ومعبر مرطبية الذي يعد أكبر معاقل تنظيم «داعش» الإرهابي في جرود قارة. وأوضح أنه تم أمس التعامل مع تحركات تنظيم «داعش» الإرهابي في جرود سلسلة حليمة قارة برمايات جوية ومدفعية نارية وتكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد بغية قطع إمدادهم في البساتين والأودية في السلسلة.

وسيطرت وحدات الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية خلال اليوم السابع من العمليات على مرتفع ضليل الفاخورية ووادي الحمام وأطراف مرتفع ضهور الخشنة وسرج القواميع وسهل مار طيسة وخربة مار طيسة وسهل الفاخورية غرب جرود بلدة البريج وقرنة تم المال في محور التقدم الجنوبي ليكتمل بذلك الإشراف الناري على معبر الشاحوط عند الحدود السورية – اللبنانية.

كما حققت وحدات الجيش العربي السوري العاملة بريف حمص الشرقي تقدماً جديداً في عملياتها العسكرية المتواصلة باتجاه فك حصار إرهابيي «داعش» عن مدينة دير الزور عبر سيطرتها على نقاط مهمة شرق مدينة السخنة في عمق البادية.

وذكر مصدر عسكري أن وحدات من الجيش نفذت عمليات مكثفة على مواقع لتنظيم «داعش» الإرهابي شمال مدينة السخنة على الطريق الدولي الواصل إلى دير الزور أسفرت عن تدمير آخر تجمعات إرهابيي «داعش» في عدد من النقاط الاستراتيجية.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش قامت بتثبيت نقاطها في الأماكن المحرّرة بعد تمشيطها بشكل كامل وتفكيك العبوات الناسفة والألغام فيها، وذلك تمهيداً لتنفيذ عمليات جديدة باتجاه الشرق وتحقيق المزيد من التقدم باتجاه دير الزور.

وذكر المصدر العسكري أن وحدات الجيش العاملة على محور جب الجراح سيطرت على عدد من النقاط المهمة غرب قرية منوخ شرق مدينة حمص بحوالي 85 كم بعد القضاء على العديد من إرهابيي «داعش».

وتتزامن عمليات الجيش والقوات الرديفة على محور جب الجراح مع عمليات عسكرية مكثفة في ريف سلمية الشرقي المتاخم للمنطقة، الأمر الذي يسهّل المهام المحددة لاجتثاث إرهابيي «داعش» من بلدة عقيربات والقرى التابعة لها.

وفي دير الزور دمرت وحدات الجيش العربي السوري بإسناد من الطيران السوري والروسي مستودعات أسلحة وأوكاراً ومقرات قيادة لإرهابيي «داعش» خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث التنظيم التكفيري من المدينة وريفها في وقت تأكد فيه فرار مجموعات جديدة من إرهابييه ومرتزقته.

وأفاد مصدر عسكري بأن الطيرانين السوري والروسي استهدفا تجمعات وتحصينات إرهابيي «داعش» في البغيلية والحويقة والجفرا وحويجة صكر في دير الزور وريفها بعدة ضربات مركزة، مبينا أن ضربات الطيرانين السوري والروسي أسفرت عن تدمير مقر «قيادة» ومستودعات ذخيرة وعتاداً لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين.

وكان مراسل «سانا» في دير الزور أشار في وقت سابق أمس إلى أن الوحدات البرية في الجيش اشتبكت بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع مجموعات تابعة للتنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في حيي الرشدية والحويقة ومحيط المطار، لافتاً إلى أن الاشتباكات انتهت بمقتل وإصابة العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخيرة متنوعة كانت بحوزتهم.

ولفت المراسل إلى أن سلاح الجو أغار على مقرات لتنظيم «داعش» في محيط منطقة البانوراما في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور ما أسفر عن تدمير مستودع أسلحة وأحد المقرات الرئيسية للتنظيم.

وبيّن المراسل أن سلاحي الجو والمدفعية أوقعا خسائر كبيرة في صفوف التنظيم خلال قصف عنيف على خطوط إمداده وتحركه في أحياء الحميدية والحويقة والرشدية وقرى وبلدات حويجة صكر والتبني والشميطية وعياش والخريطة والبغيلية وأسفرت عمليات الجيش ضد تنظيم «داعش» في دير الزور أمس الأول عن تدمير العديد من أوكاره وإيقاع قتلى بين صفوف إرهابييه من بينهم الإرهابي السعودي عيسي ناصر الحجازي مسؤول ما يسمى «جهاز الحسبة» بالتنظيم في بلدة القصبي.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية بفرار مجموعات جديدة من إرهابيي ومرتزقة «داعش» من قرية البوعمر من بينهم القياديان سمير دحام وعبد الحميد الديري. وأكدت المصادر الأهلية استشهاد طفلين نتيجة استهداف التنظيم التكفيري عائلتيهما أثناء محاولتها الهروب من قرية خشام بريف دير الزور الشرقي إلى خارج مناطق انتشار التنظيم.

وفي سياق مواز دمّر سلاح الجو الروسي أرتال آليات تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي خلال غارات نفذها في محيط بلدة عقيربات بريف سلمية الشرقي. وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو الروسي نفّذ سلسلة غارات ضد تجمعات وتحركات إرهابيي تنظيم «داعش» جنوب شرق عقيربات بريف سلمية الشرقي ما أسفر عن تدمير عدة مقرات وأرتال للتنظيم التكفيري.