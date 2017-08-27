ص 2:02 2017/08/27

أكد قداسة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة والإقبال الذي شهده معرض دمشق الدولي يدلان على حب الحياة لدى الشعب السوري وإصراره على الصمود.

وقال البطريرك في تصريح لمندوب (سانا) لدى زيارته أمس عدداً من أجنحة المعرض: إن المعرض مناسبة ليعود الاقتصاد السوري للنهوض من جديد ومؤشر لبدء عودة دورة الحياة إلى طبيعتها.

وأضاف: إن محبة الحياة التي اشتهر بها الشعب السوري لا تزال نابضة في قلب كل منّا، وهي مؤشر حضاري امتاز به هذا الشعب منذ القدم ويعرف كيف يعود للنهوض ليتجاوز كل محنة تصادفه.