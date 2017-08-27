ص 2:02 2017/08/27

وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اتفاقاً مع جمهورية بيلاروس مساء أمس في مركز رجال الأعمال بمدينة المعارض لتوريد 200 حافلة إلى سورية بمواصفات أوروبية وبشروط ميسرة خلال الأشهر الستة القادمة.

حضر توقيع الاتفاق السفير البيلاروسي في سورية والسفير السوري في بيلاروس إضافة لعدد من مديري المؤسسات في الوزارة.

إلى ذلك تم التوقيع على عقود لتصدير 50 ألف طن من الخضر والفواكه إلى عدد من الدول العربية والأجنبية.

ولفت رئيس القطاع الزراعي في اتحاد المصدرين السوري أياد محمد إلى أن نتائج الدورة الحالية للمعرض كانت ممتازة في مجال الصادرات الزراعية حيث تم التوقيع على العديد من العقود من المشاركين مع زبائن من العراق ومصر والأردن وروسيا والسودان ومولدافيا وفييتنام لتصدير الحمضيات والتفاحيات والخضر والبطاطا والبصل والشتول ونباتات الزينة.

أوضح علي تركماني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب واتحاد غرف التجارة السورية أنه تم حتى أمس توقيع 6 عقود في مجال الصناعات التحويلية والغذائية والأحذية والجلديات مع شركات من عدة دول منها العراق والجزائر ولبنان، مبيناً أنه سيتم شحن البضائع المدرجة ضمن العقود إلى خارج سورية بعد انتهاء المعرض.

ورأى مدير عام شركة «صدف» للتجارة الإلكترونية رامي كاملي أن المعرض يمثل فرصة مهمة للترويج للشركة التي تعدّ منصة أعمال عربية ودولية للتجارة عبر الأنترنت وهي أكبر مزود خدمة تسويق للمصدرين والمستوردين في المنطقة بأكملها.

بدوره أشار غسان مهروسة أحد التجار وصاحب شركة «مهروسة تكس» للأقمشة في منطقة الشيخ نجار بحلب إلى الانطلاقة القوية لجناح غرفة تجارة حلب في المعرض حيث كان هناك إقبال كثيف ومتنوع للزوار من داخل سورية وخارجها.

كما لفت عبد الرحمن ششمان مدير المبيعات في شركة «دقة قديمة» إلى أن المعرض منح الشركة الفرصة لتأكيد عدم توقفها عن العمل في أشد سنوات الأزمة صعوبة واستمرارها بالتصدير إلى مختلف دول العالم ولا سيما العراق والجزائر وبعض الدول الأوروبية، مؤكداً أن هناك عدداً من الشركات من الدول المشاركة في المعرض سيتم المباشرة بالتصدير إليها بعد انتهاء فترة المعرض.

من جانبه قال الدكتور محمد عقيل مدير المكتب العلمي لشركة «دلتا» للصناعات الدوائية: نشارك في معرض دمشق الدولي بعد توقف دام ست سنوات لنؤكد للعالم أن القطاع الدوائي ما زال بخير وأن الاقتصاد السوري بدأ ينمو مجدداً ويستعيد عافيته، لافتاً إلى المعاناة التي واجهت قطاع شركات الدواء في حلب وتمكنها من النهوض ثانية لتأمين حاجة الأسواق من الأدوية.

بدوره أكد محمد كزارة رئيس لجنة الأحذية والجلديات في غرفة صناعة حلب أن الصناعة السورية صمدت وأثبتت وجودها في الأسواق خارج سورية وقال: توافد طوال فترة المعرض على أقسام الأحذية زبائن كثر من الدول العربية ولا سيما من العراق وليبيا والأردن ولبنان ومصر لإبرام عقود لتوريد الأحذية والجلديات إلى دولهم حيث تم توقيع عدد من العقود لشراء الأحذية النسائية والرجالية.

بدوره توقع توفيق ناصر صاحب شركة زعتر «الناصر» أن يكون الإقبال على إبرام عقود شراء المنتجات السورية كبيراً بعد انتهاء فعاليات المعرض نظراً لجودة هذه المنتجات والفرصة الترويجية المميزة التي حظي بها المعرض وتوافد العديد من الشركات الأجنبية والعربية بكثافة إلى كل الأجنحة.

كما استأثر قطاع الشحن وخدمات النقل باهتمام كبير من الشركات الإنتاجية المشاركة في معرض دمشق الدولي لدوره في تسهيل نقل البضائع والسلع التي تم توقيع عقود بشأنها لتصديرها إلى خارج سورية حسام فلو مدير شركة «فلو غروب عالم الشحن» قال في تصريح لـ(سانا): معرض دمشق الدولي في هذا الوقت بالذات يعتبر نقلة نوعية مهمة تعكس للخارج قدرة سورية على مجابهة الصعاب والشفاء من الجراح سريعاً مضيقاً: المعرض من الناحية الاقتصادية كان رسالة للجميع بأن سورية ما زالت بلداً منتجاً معطاء ينتج ويصدر العديد من المنتجات والسلع التي طبع عليها صنع في سورية.

بدوره بين عبد الحميد عطايا مدير شركة «الحسن» للشحن ورئيس قطاع الشحن الدولي في اتحاد المصدرين السوري أن مشاركة شركات الشحن في معرض دمشق الدولي كانت فعالة ومميزة.

من جانبه أشار حسن عجم مدير شركة «العطار» للتجارة والشحن إلى أهمية وجود قطاع الشحن بالقرب من الشركات المنتجة والصناعيين لتسهيل تصدير المنتجات وفق العقود المبرمة خلال فترة المعرض، لافتاً إلى أنه تم تنظيم العديد من عقود التصدير إلى العراق ولبنان والكويت واليمن والجزائر وليبيا وتم تسجيلها في مكاتب الشحن للمباشرة بتنفيذها فور انتهاء المنتجين من تجهيزها.

كما وقّعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات عبر الشركات الـ104 المشاركة ضمن جناحها عدة عقود تصديرية خلال أيام المعرض منها عرضان لتصدير الحجر الطبيعي إلى لبنان وغانا وعقد لتصدير المواد الغذائية المصنعة بكمية 5 آلاف طن وذلك وفق تصريح مدير خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أيهم عيزوق لمراسلة «سانا».

وقدمت الهيئة ضمن المعرض -حسب عيزوق- دعماً لمشاركة الاتحادات حيث تحملت تكلفة مشاركتها بمساحة تصل إلى 24 ألف متر مربع بقيمة 111 مليون ليرة، كما تحملت تكاليف مشاركة هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعرض الزراعي «سياتيكس»، كما تدعم الهيئة عمليات شحن البضائع المصدرة وعقود التصدير المبرمة خلال المعرض والتي تستمر وفق عيزوق حتى 1/12/2017.

بدوره بيّن مسؤول المعرض الدائم لهيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أسامة المذيب في تصريح لـ«سانا» أن المعرض يضم أكبر عدد ممكن من الشركات تحت سقف واحد ما يلبي رغبة واحتياجات أي مستورد أو تاجر أو رجل أعمال.