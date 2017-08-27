ص 2:02 2017/08/27

اعتبر وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان أن الجهود التي بذلها جميع الإعلاميين الذين شاركوا في تغطية فعاليات معرض دمشق الدولي من صحفيين وفنيين على مدى عشرة أيام أسهمت في إنجاح فعاليات المعرض وتمكنت من إيصال رسالة قوية وواضحة إلى جميع أنحاء العالم تبين مدى موقع ومكانة سورية.

وخلال زيارته للمركز الإعلامي في مدينة المعارض قال الوزير ترجمان في تصريح لـ«سانا»: إن الإعلام السوري تمكن من إيصال الرسالة التي أرادت سورية إرسالها إلى جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ما نشاهده اليوم من احتفالات وتوافد هذا الكم الكبير من الزائرين للمعرض هو اختبار ليوم النصر.. وأجواء النصر ليست بعيدة عما نعيشه اليوم، مبيناً أن من أهم الرسائل التي وجهها المعرض للخارج هي مؤشرات التعافي للاقتصاد السوري وأن الشعب السوري قادر على صنع المعجزات وعازم على النهوض بسورية مجدداً وأخذها إلى بر الأمان.

ولفت الوزير ترجمان إلى وجود الكثير من العقود والصفقات التجارية التي وقعتها الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض مع شركات وتجار سوريين والأيام القادمة هي التي تظهر الأرقام الحقيقية لقيمة الصفقات التي لم تقتصر على قطاع بعينه بل شملت مختلف الاختصاصات ولاسيما الصناعات الغذائية والنسيجية السورية علماً أن الجميع يتحدث عن الجودة العالية للمنتج السوري ما يدل على أن العجلة الإنتاجية بدأت في سورية.