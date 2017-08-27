ص 2:02 2017/08/27

ودّع معرض دمشق الدولي زواره أمس بفعاليات وأنشطة تحولت إلى جزء مهم من تفاصيلهم اليومية على مدى الأيام العشرة الماضية، وتم اختتام الحدث الاقتصادي والاجتماعي الأبرز خلال العام الجاري ببرامج ثقافية وفنية وسحوبات على تذاكر سفر وسيارة من شركة «سيامكو».

وكان زوار المعرض أمس على موعد مع الفنان حازم الشريف ومسرحية «الوصية» للمخرج ممدوح الأطرش ضمن المهرجان الفني، بينما قدم مسرح الطفل مسرحية «أليس في بلاد العجائب» وغناء للطفلة غنى أبو حمدان من نجوم برنامج «ذا فويس كيدز».

وقدمت المؤسسة العربية السورية للطيران سحباً على تذاكر السفر في جناح وزارة النقل، كما تم السحب على بطاقات الدخول للفوز بجائزة السيارة المقدمة من شركة «سيامكو».

وكانت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية كرمت مساء أمس الأول كل الأجنحة الموجودة في مدينة المعارض تعبيراً عن امتنانها لمشاركتهم بنجاح هذا الحدث المهم.