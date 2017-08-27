ص 2:02 2017/08/27

أكد المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال لقائه أمس وفداً أردنياً برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب سميح خريس أن الشعبين الأردني والسوري يجمعهما الكثير من القواسم المشتركة والأهداف والتقاليد وأواصر المحبة التي لم ولن تنقطع يوماً.

وأشار المهندس الهلال خلال اللقاء إلى أهمية التحرك الذي يبديه الشارع العربي في مواجهة العدوان الذي تتعرض له سورية بسبب مواقفها، لافتاً إلى أن سورية فتحت أبوابها أمام كل عربي شريف ولا سيما في المرحلة الحالية التي تشهد إعادة النهوض والبناء بكل المجالات وأهمها إعادة إعمار الإنسان وأيضاً إعمار الفكر الوطني الصحيح ومواجهة الأفكار التي حاولت المجموعات التكفيرية نشرها في المناطق الموجودة فيها.

ونقلت (سانا) عن الأمين القطري المساعد للحزب قوله: إن القيادة السورية تعوّل على الشعوب العربية ومواقفها الداعمة لسورية في حربها ضد الإرهاب على عكس مواقف بعض الحكومات العربية، موضحاً أن أبطال الجيش العربي السوري كانوا الحصن المنيع الذي حطّم أوهام المتآمرين على سورية من أنظمة غربية وعربية فكانوا يسيرون بخطى ثابتة لتطهير كل شبر من أرض الوطن من رجس الإرهاب.

بدوره أكد خريس أن المؤامرة والحرب الكونية تستهدفان الأمة العربية بأكملها وهم اتخذوا من سورية بوابة لهذه المؤامرة لأنهم يدركون أنه لو «سقطت» سورية فسينجح الغرب بتصفية الوطن والهوية العربية وسلب القضية الفلسطينية.

وأشار خريس إلى أن أعداء سورية حاولوا الترويج للرجعية العربية وحرف البوصلة عن القضية الأساسية لسورية ولحزب البعث ألا وهي القضية الفلسطينية إلا أنهم فشلوا في ذلك بفضل صمود سورية قيادة وشعباً وجيشاً.

من جهتهم أكد أعضاء الوفد أن هذه الزيارة لسورية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة إقامة مؤتمر ثقافي قومي عربي لدراسة طرق بناء الإنسان وكيفية تعزيز وعيه.

ولفت أعضاء الوفد إلى ضرورة مواجهة الأفكار التي حاولت التنظيمات الإرهابية ترويجها، معتبرين أن المعركة القادمة أصعب من المرحلة الحالية لأنها معركة الفكر والثقافة والاقتصاد وبناء الإنسان.

ويضم الوفد أعضاء من اتحاد المحامين العرب وأساتذة جامعيين ونواباً سابقين في البرلمان الأردني وإعلاميين وفعاليات سياسية أردنية.

المفتي حسون للوفد الأردني: العمل على رأب صدع الصف العربي

كذلك التقى سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون أمس الوفد الأردني وأكد أهمية العمل على رأب صدع الصف العربي والتنبه للأخطار الكبيرة التي تحيط بالمنطقة وتستهدفها، والعمل المشترك على مواجهتها.

ونقلاً عن (سانا) فقد لفت المفتي حسون إلى أن سورية تدفع «اليوم» ثمن وقوفها في وجه المخططات الرامية إلى تفتيت المنطقة والتي استخدمت الإرهاب لاستهداف التنوع والفكر المتسامح فيها، موضحاً أن الشعب السوري الملتف حول جيشه وقيادته الشجاعة بدأ يحصد نتائج صموده بالانتصار في حربه ضد الإرهاب.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أنهم يقفون إلى جانب سورية شعباً وقيادة في خطها المقاوم ومع الشعب السوري في محنته وأن العدوان على سورية يمثّل عدواناً على الأمة العربية، مبينين ضرورة بناء الإنسان العربي وزرع قيم المقاومة فيه.

ولفت أعضاء الوفد إلى أن زيارتهم لسورية وحضورهم فعاليات معرض دمشق الدولي يؤكدان أن سورية انتصرت في معركتها على الإرهاب، مشيدين بالإصرار الموجود لدى السوريين من أجل إحراز النصر وبناء سورية المتجددة الصامدة القوية.