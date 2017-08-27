دانية الدوس: ص 2:02 2017/08/27

شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري ووزير التعليم العالي البيلاورسي إيغور كاربينكو أمس في فعالية «أطفال مختلف الشعوب.. نعيش حلم السلام» التي تقام في مخيم «زوبرونوك» في جمهورية بيلاروس.

وتضمن الحفل الذي كان الحضور الرئيس فيه للأطفال السوريين عروضاً فنية قدمها هؤلاء الأطفال تضمنت النشيد العربي السوري وأغاني مقطوعات فلكلورية، حظيت جميعها باهتمام وإعجاب الحضور ولاسيما أغنية «من حقي أتعلم».

كما عقدت القادري وكاربينكو اجتماعاً مع الأطفال السوريين المشاركين ونظرائهم من بيلاروس مع قرب انتهاء مخيم الأطفال العالمي الذي يقام في بيلاروس، ويشارك فيه 80 طفلاً سورياً في معسكرين، يتوزعون مابين 40 طفلاً من أبناء الشهداء و40 طفلاً آخر من فاقدي الرعاية الأبوية. وبعض الأطفال المحررين من ريف اللاذقية الشمالي الذين عانوا من الإرهاب والخطف.

وتحدث وزير التعليم العالي البيلاروسي مخاطباً ومرحباً بالأطفال السوريين، كما حيّا صمود الشعب السوري وجيشه وقيادته في معركته ضد الإرهاب، مؤكداً أن بيلاروس تقف مع الدولة السورية، متفائلاً بانتصارها في حربها على الإرهاب خلال وقت قريب.

من جهتها أكدت القادري أهمية هذه المناسبة في تحقيق رسالة الصداقة والسلام شاكرة جمهورية بيلاروس على دعوتها الأطفال السوريين الذين سيذكرون دائماً هذه الأيام الجميلة.

وجرى أثناء لقاء الوزيرين والأطفال حوار مفتوح تضمن الكثير من النقاط المهمة وأمنيات وطموحات الأطفال في البلدين والسعي لتمتين علاقات الصداقة الراسخة بين البلدين والشعبين، كما تم التوقيع على رسالة سلام إلى العالم.

وشاركت السيدة الوزيرة الأطفال السوريين في زراعة الأشجار في المعسكر الذي تم بمبادرة من الجالية السورية في بيلاروس للتعبير عن الصداقة الراسخة بين البلدين والشعبين وأطفال سوية وبيلاروس لتكون دائماً رمزاً مع كل نمو لها، وتعكس نمو وتطور العلاقات لما ترمز له الشجرة من خير وعطاء.

وفي تصريحات صحفية للإعلام البيلاروسي والسوري لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أهمية المشاركة في التخفيف عن الأطفال والترفيه عنهم والاهتمام بهم وإطلاعهم على ثقافات أخرى لكون هذه الثقافات يمكن أن تثقل شخصية الطفل السوري، كما أن للمشاركة خصوصية كبيرة بالنسبة لسورية نظراً للعلاقات المتميزة بين سورية وبيلاروس وتقارب الأطفال وإيجاد علاقات صداقة ضمن البلد الجميل بيلاروس ما يعزز تقارب الشعوب الذي هو جزء مهم في بناء أي علاقات بين أي بلدين صديقين.

وأضافت القادري: لم يكن لدينا أي قلقل بأن أطفالنا سيكونون هم أطفالكم أيضاً في بيلاروس، وسيحظون بالعناية والاهتمام اللازم، ولاسيما عندما علمنا أن الداعي والراعي لهذه الدعوة هو رئيس جمهورية بيلاوس، وبأن الجهة المباشرة المهتمة بالأطفال هي وزارة التعليم العالي في بيلاروس، وتابعت: هذا يمنحنا أماناً بأن الأطفال جاؤوا إلى هنا ليس فقط للترفيه وإنما أيضاً للنماء والتعليم، مضيفة: من خلال لقائي مع الأطفال وجلوسي معهم، كان الكثير منهم يقولون لي إن حلمهم أصبح حقيقة، وكنا نتمنى أن نسافر ونطلع على ثقافات أخرى ونخرج من الألم الذي سببته الحرب على سورية، وحلمنا أصبح حقيقة على أرض بيلاروس.

كما قامت الوزيرة قادري بزيارة للمجمع الثقافي ناتوسي نوفو سليييه اطلعت فيها على التراث البيلاروسي من لباس وطعام ونمط حياة وموسيقا.