ص 2:02 2017/08/27

أكثر من ثلاث سنوات مضت على تشكيل ما يسمى «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومعها أكثر من 60 دولة بزعم «محاربة» الإرهاب في سورية، كان واضحاً خلالها تكامل الأدوار بين كل من تنظيم «داعش» الإرهابي وهذا «التحالف» لجهة التدمير الممنهج للبنية التحتية والمنشآت الحيوية وارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وفي هذا السياق أفادت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة لـ(سانا) بقيام طائرات «التحالف» الدولي باستهداف أطراف قرية الفدغمي شمال شرق الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

وكان طيران ما يسمى «التحالف الدولي» قد ارتكب في الـ20 من هذا الشهر مجزرة بحق المدنيين في قرية جزاع بالريف الشرقي لمدينة الشدادي قرب منطقة تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد أكثر من 20 مدنياً وإصابة عدد آخر ووقوع دمار كبير في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي دير الزور أفادت مصادر أهلية بقيام تنظيم «داعش» الإرهابي بتدمير عدد من المنشآت الحيوية والبنية التحتية بريف دير الزور الشرقي، حيث بيّنت هذه المصادر قيام تنظيم «داعش» بتدمير قناة الإصلاح بداية من محطة الرفع في بلدة المريعية وحتى نهايتها في بلدة البوليل بزعم «تحصّن قوات التحالف الدولي فيها عند تنفيذ الإنزالات الجوية».

وذكرت المصادر أن طيران «التحالف الأمريكي» شنّ فجر أمس الأول غارة جوية استهدفت جسر مدينة العشارة ما أدى إلى تدمير جزء منه.

وكانت طائرات «التحالف الدولي» قد قصفت في الـ5 من هذا الشهر بالقنابل الفوسفورية مبنى المشفي الوطني في مدينة الرقة بأكثر من 20 قذيفة استهدفت مولدات الكهرباء وسيارات المشفى وأقساماً داخله.

ودمّر «التحالف الأمريكي» منذ تأسيسه من خارج مجلس الأمن في آب 2014 أغلبية الجسور الممتدة فوق نهر الفرات وعشرات الأنفاق على الطرق الرئيسة في المنطقة الشرقية بذريعة «قطع خطوط إمداد» إرهابيي «داعش»، إضافة إلى تدميره العديد من المنشآت والبنى التحتية والخدمية ومحطات ضخ المياه وتحويل وتوليد الكهرباء.