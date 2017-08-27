متابعة ـ ليزا الياس: ص 2:02 2017/08/27

تحدثت تقارير عديدة عن الأجواء السلبية التي رافقت زيارة الوفد الاستخباراتي الإسرائيلي إلى واشنطن مدفوعاً بالمخاوف من انتصارات الجيش العربي السوري وتعاظم قوة إيران وحزب الله، وفقاً لما ذكره تقرير على موقع قناة «الميادين»، لكن مصدراً إسرائيلياً مطّلعاً ذهب إلى حدّ وصف اللقاء بأنه أشبه بالمشاركة في جنازة.

ووفقاً للتقرير فقد نقل محلل الشؤون الأمنية في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية يوسي ميلمان عن مصدر إسرائيلي مطّلع أن اللقاء مع المسؤولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي و«البنتاغون» وأجهزة الاستخبارات الأميركية كان مثل المشاركة في جنازة أو تقديم تعازٍ، لكن بأدوار معاكسة حيث إن المعزّين هم الأمريكيون، والثكلى هم الإسرائيليون، فيما الجنازة كانت مراسم دفن السياسة الأمريكية ضد سورية.

ولفت التقرير الى ما نقله مقال في موقع «ميدل إيست آي» عن مصادر إسرائيلية مطّلعة أن الوفد الاستخباراتي الإسرائيلي الذي زار واشنطن وموسكو فشل في مهمته، قائلاً: إن الإدارة الأمريكية قررت التخلي عن دورها في سورية بمجرد هزيمة «داعش» التي من المرجح أن تحصل في غضون أشهر قليلة.

ونقل الكاتب عن مصادر عسكرية إسرائيلية اعترافها بأن مطالبها بشأن إيران وحزب الله جرى تجاهلها.

وبحسب كاتب المقال القريب من الدوائر الاستخباراتية في «إسرائيل» فإنه حتى الآن لم تلق المطالب الإسرائيلية آذاناً صاغية سواء في سوتشي أو واشنطن.

وكانت صحف أمريكية قالت في تقارير عديدة: إن الوفد الإسرائيلي «الرفيع» الذي قاده رئيس «الموساد» يوسي كوهين عبّر عن قلقه البالغ إزاء الموقف الأمريكي غير الواضح. وقالت التقارير: «إن الإسرائيليين لم يتلّقوا رداً على تحذيراتهم سوى «نوع من الإحراج» من إدارة ترامب ناتج عن عدم وجود موقف واضح متعلّق بطبيعة الاتفاقات والاختلافات المستقبلية بشأن «ما يجب وما لا يجب أن يحصل» في سورية. ولفتت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إلى أن أي شخص أمضى وقتاً مع مسؤولين إسرائيليين «رفيعي المستوى» في الآونة الأخيرة يدرك مدى قلقهم من التطورات الإيجابية في سورية.