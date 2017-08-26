ص 2:02 2017/08/26

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها الدقيقة في دك معاقل وبؤر وتحركات إرهابيي «داعش» في دير الزور، حيث قضت أمس على عدد من إرهابيي التنظيم التكفيري، في وقت شهدت فيه صفوف التنظيم حالات فرار جديدة لمتزعميه وسط تصاعد رفض الأهالي لإرهابيي التنظيم وذلك بالتزامن مع تقدّم الجيش وقرب فك الحصار عن دير الزور وتخليصها من براثن «داعش» الإرهابي.

وفي التفاصيل الميدانية، خاضت وحدات من الجيش العربي السوري اشتباكات مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» على المحورين الجنوبي والجنوبي الغربي لمدينة دير الزور في الوقت الذي يشهد التنظيم عمليات فرار جديدة في صفوف متزعميه.

وذكر مراسل (سانا) أن وحدات الجيش قضت على عدد من إرهابيي تنظيم «داعش» وأصابت عدداً منهم في اشتباكات خاضتها ضد تجمعاتهم ومحاور تحركهم جنوب مدينة

دير الزور وجنوبها الغربي ومحيط المطار.

وأضاف المراسل: إن سلاحي الجو والمدفعية نفذا غارات ورمايات على نقاط تسلل ومواقع التنظيم الإرهابي في قرى الشميطية وعياش والخريطة والبغيلية ما أدى إلى تدمير عتاد حربي ومقتل عدد من الإرهابيين عرف منهم الإرهابي السعودي عيسى ناصر الحجازي «مسؤول» ما يسمى «جهاز الحسبة» بالتنظيم في بلدة القصبي بالريف الشمالي الغربي للمحافظة.

وفي إطار تصاعد عملياتهم رفضاً لوجود التنظيم الإرهابي في مناطقهم أكدت مصادر أهلية لمراسل (سانا) أن اشتباكاً دار بين أهالي من قرية القورية في منطقة الميادين وعناصر «دورية» تابعة لـ«داعش» على خلفية محاولة اعتقال عدد من شبان القرية وزجهم في المعارك لتغطية النقص الكبير في صفوفه بسبب خسائره في المعارك أمام وحدات الجيش العربي السوري والقوات الحليفة.

وبيّنت المصادر أن الاشتباك أسفر عن إصابة عدد من عناصر «الدورية» التابعة للتنظيم بجروح بليغة من بينهم الإرهابي «خالد العزاوي» الملقب بـ«أبو العدية» مسؤول ما يسمى «النقطة الإعلامية» بمدينة العشارة.

على صعيد متصل أشارت المصادر إلى أن «دوريات» التنظيم التكفيري اعتقلت 23 شاباً من أبناء ناحية البصيرة ومدينة معدان لزجهم في المعارك في الوقت الذي تشهد فيه صفوف التنظيم فرار المزيد من إرهابييه بينهم «متزعمون»، حيث فرّ كل من الإرهابيين عمار السطام ومحمد الحميدان الملقب بـ«أبو ساجدة» ومحمد الفهد ومحمد العكاف وجميعهم شغلوا ما يسمى «مناصب أمنية» لدى تنظيم «داعش» بريف دير الزور الشرقي.

ويعاني تنظيم «داعش» منذ عدة أسابيع حالة من التخبط والانهيار نتيجة خسائره الفادحة على أيدي وحدات الجيش والقوات الرديفة على مختلف محاور القتال ظهرت في فرار المئات من إرهابييه بعضهم من «المتزعمين» وتصفيته عدداً من مرتزقته الأجانب بتهمة الفرار من أرض المعركة، في حين شهدت مدينة الميادين بالريف الشرقي أمس الأول اشتباكات عنيفة دارت بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى «الأنصار» من جهة وما يسمى «المهاجرين» من جهة أخرى أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.