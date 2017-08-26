ص 2:02 2017/08/26

أكدت وزارة الدفاع الروسية استعادة الجيش السوري مدعوماً بسلاح الجو الروسي السيطرة على مالا يقل عن 1000 كيلو متر مربع في البادية السورية خلال أسبوع من العمليات العسكرية.

وأشار قائد مجموعة القوات المسلحة الروسية في سورية سيرغي سوروفيكين أمس إلى أن الجيش السوري استعاد خلال الأسبوع الماضي مناطق تبلغ مساحتها 1,1 ألف كم2، مشيراً إلى أنه تم القضاء على مجموعة كاملة من تنظيم «داعش» بعد محاصرتها شرق مدينة أثريا في ريف حماة الشرقي.

وبين سوروفيكين أن الجيش السوري مدعوماً بسلاح الجو الروسي يستكمل محاصرة مجموعة أخرى من الإرهابيين شمال غرب مدينة السخنة التي استعادها الجيش السوري في ريف حمص الشرقي مؤخراً.

وأضاف سوروفيكين: إن عملية تحرير بلدة عقيربات آخر معاقل «داعش» في محافظة حماة دخلت مرحلة حاسمة، موضحاً أن استعادة البلدة ستتيح للجيش السوري تأمين طريق حلب- خناصر- أثريا- سلمية الاستراتيجي وإحكام السيطرة على حقول النفط شمال تدمر.

وأكد الضابط الروسي أن التقدم من أجل رفع الحصار عن دير الزور يستمر من ثلاثة محاور حيث يواجه الجيش السوري إرهابيين من «داعش» من الرقة والموصل تلقوا تدريباً وتسليحاً جيداً.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخبراء العسكريين الروس والسوريين أنشؤوا نظام دفاع جوي موحداً ومتكاملاً على الأراضي السورية، مؤكدة القضاء على 8 آلاف إرهابي ومصادرة 1500 قطعة سلاح خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال نائب قائد القوات الجوية الفضائية الروسية سيرغي ميشيرياكوف أثناء مشاركته في طاولة مستديرة نظمت في إطار معرض الجيش الروسي2017 اليوم: تم إنشاء نظام الدفاع الجوي المتكامل الموحد حيث جرى دمج المعدات الاستخباراتية الجوية الروسية والسورية في نظام موحد فنياً ومعلوماتياً.

وبين ميشيرياكوف أن كل المعلومات الخاصة بالوضع في الأجواء السورية التي توفرها محطات الرادارات السورية تتلقاها مراكز المراقبة التابعة لمجموعة القوات الروسية في سورية، موضحاً أن منظومات الدفاع الجوي الروسية في مطار حميميم تراقب كل الأهداف الجوية ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 400 كيلومتر وعلى ارتفاع يصل إلى 35 كيلومتراً.

كما أشار قائد القوات المسلحة الروسية في سورية الفريق أول سيرغي سوروفيكين أثناء مشاركته أمس في طاولة مستديرة حول المشاركة الروسية في الحرب على الإرهاب في سورية إلى أن العمليات على تجمعات ومواقع التنظيمات الإرهابية في سورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية أسفرت عن القضاء على 8 آلاف إرهابي في حين ضبطت القوات الروسية أكثر من 1500 قطعة سلاح للتنظيمات الإرهابية في الفترة ذاتها.

وبين سوروفيكين أن القوات الجوية الفضائية الروسية تقوم يومياً بنحو 60 طلعة ضد تجمعات ومواقع الإرهابيين حيث نفذت في الأيام الثلاثة الأخيرة 163 طلعة جوية دمرت خلالها 415 هدفاً وقضت على مجموعات إرهابية في منطقة الحدود بين سورية والأردن والعراق.

من جانبه أكد رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الفضائية الروسية ضد التنظيمات الإرهابية في سورية منعت الإرهابيين من الحصول على إيرادات مالية من مبيعات النفط وقطعت طرق إمدادهم بالأسلحة والذخيرة إضافة إلى العمليات الخاصة بتصفية متزعمين بارزين في «داعش» وتدمير مواقع بالغة الأهمية للتنظيم.

وأشار رودسكوي إلى أن تطور الوضع في سورية سنة 2015 كان يشكل خطراً مباشراً على أمن روسيا وأن تقدم تنظيم «داعش» نحو آسيا الوسطى ومنطقتي القوقاز والفولغا الروسيتين كان واضحاً في ذلك الحين.

ولفت رودسكوي في معرض حديثه إلى أن دخول اتفاق إنشاء مناطق خفض التوتر حيز التنفيذ في سورية أسفر عن استقرار الوضع بشكل ملحوظ في مناطق وسط البلاد وجنوبها.

من جانبه بين ضابط رفيع المستوى أثناء مشاركته في الطاولة المستديرة أن القوات الجوية الفضائية الروسية نفذت منذ انطلاق عملياتها في سورية نحو 28 ألف تحليق قتالي و90 ألف غارة على مواقع للإرهابيين ما ألحق أضراراً هائلة بالنظام الإداري والبنى التحتية لهم، مؤكداً أن الدعم الروسي أتاح للجيش السوري إنجاز تحول جذري في محاربة الإرهاب.

وفي مشاركة له أكد رئيس الإدارة العامة لهيئة الاركان للقوات المسلحة الروسية إيغور كوروبوف أن تعداد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي المتبقين في سورية يقدر بموجب معلومات استخباراتية روسية بأكثر من 9 آلاف إضافة إلى أكثر من 15 ألف إرهابي ينتمون إلى تنظيم «جبهة النصرة» منهم 9 آلاف في محافظة إدلب مرجحاً أن تكون عملياتهم ضد مجموعات مسلحة أخرى في المحافظة ومحاولة السيطرة عليها تهدف إلى منع إقامة منطقة تخفيف توتر فيها.

وفي السياق ذاته قال قائد القوات الصاروخية والمدفعية في القوات المسلحة الروسية الجنرال ميخائيل ماتييفسكي: إن المستشارين العسكريين الروس ساعدوا في استعادة القدرة القتالية للوحدات الصاروخية والمدفعية السورية، مؤكداً ازدياد جاهزية وحدات الجيش السوري لتنفيذ المهمات المطروحة أمامها ولاسيما نشاط الاستطلاع المدفعي وكذلك يمكن استخلاص استنتاج بحدوث قفزة نوعية في الجيش السوري فيما يتعلق بمسائل تنظيم إدارة الإصابة بالنيران مقارنة بالمرحة الأولى من بدء الأزمة في سورية.

بدوره أعلن الجنرال ألكسندر نوفيكوف قائد إدارة صنع وتطوير منظومات استخدام الطائرات من دون طيار في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن طائرات روسية من دون طيار قامت بأكثر من 14 ألف طلعة منذ بدء عملية القوى الجوية الفضائية الروسية في سورية.

وبين الجنرال نوفيكوف أن مجموعة الطائرات من دون طيار تتضمن طائرات ذات مدى قريب ومتوسط وبعيد تراقب على مدار الساعة عملياً جميع أراضي سورية وتشرف على تحرك القوات وتراقب انتهاك اتفاق وقف الأعمال القتالية وإيصال المساعدات الإنسانية وعمليات الإنقاذ.

وأضاف نوفيكوف: روسيا نشرت في سورية منظومات للدفاع ضد الطائرات من دون طيار تشمل مجالات الكشف والإبلاغ عن تحليقات مثل هذه الطائرات وإخماد فعالية نيرانها بواسطة أجهزة راديو إلكترونية كما يجري استخدام الأسلحة النارية ضدها.

وحول نجاح أسلحة الدقة العالية بعيدة المدى في إصابة أهدافها بدقة أشار رئيس اللجنة العلمية العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية نائب رئيس الاركان العامة الفريق إيغور ماكوشيف إلى أن نتائج استخدام الأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى في سورية أكدت إمكانية الوجود العسكري للقوات البحرية الروسية في المناطق النائية من المحيط العالمي لفترات طويلة واستعدادها لأداء ضربات فردية وجماعية ومشتركة.

إلى ذلك بين قائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي التابعة للجيش الروسي اللواء إيغور كيريلوف أنه تم تدمير آخر منشأتين كيميائيتين في سورية في إطار العملية المشتركة الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية، موضحاً أن العملية التي تجري في سورية تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تم خلالها تدمير 27 منشأة كيميائية بشكل عام.