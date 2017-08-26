ص 2:02 2017/08/26

استعرض رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس مع سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم التطورات الراهنة في سورية ولبنان. وقال السفير عبد الكريم عقب اللقاء: إن الآراء كانت متفقة على أن مايحققه الجيشان السوري واللبناني والمقاومة من انتصارات على الإرهاب التكفيري شكّل إحباطاً للراعي الصهيوني لهذا الإرهاب والمستثمر فيه وبالتالي كانت السعادة والاطمئنان والتفاؤل بأن الأمان سيكون نتيجة كبيرة لسورية ولبنان والمنطقة.

وذكرت «سانا» أن عبد الكريم أشار إلى أن ما تحققه سورية وجيشها وقيادتها وشعبها يشكل فاتحة خير لمصلحة المنطقة كلها.