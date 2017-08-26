ص 2:02 2017/08/26

ضبطت الجهات المختصة في حمص سيارة محملة بكميات من الصواعق التي تستخدم في صناعة العبوات الناسفة إضافة إلى حبوب مخدّرة في منطقة القصير بريف حمص الغربي قادمة من الأراضي اللبنانية.

وأفاد مراسل (سانا) في حمص بأن دوريات تابعة للجهات المختصة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة ضبطت صباح أمس سيارة محملة بكمية من حبوب «الكبتاغون» المخدرة وصواعق تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وذلك في منطقة القصير نحو 35 كم غرب حمص.

وأشار المراسل إلى أن السيارة المضبوطة كانت قادمة من الأراضي اللبنانية ومتجهة إلى ريف حماة.

وتنتشر في بعض مناطق ريف حماة الشمالي والشرقي مجموعات إرهابية تتبع لتنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجين على لائحة الإرهاب الدولية.