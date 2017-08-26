ص 2:02 2017/08/26

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي استراتيجية أمريكا الجديدة تجاه باكستان، داعياً الإدارة الأمريكية إلى الكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة وسياسة الإملاء عليها.

وأكد قاسمي في تصريح له أمس أن دول المنطقة تمتلك الطاقات اللازمة للتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وهي ليست بحاجة إلى استراتيجيات أمريكا المزعزعة للاستقرار والراعية للإرهاب.

ونقلت «سانا» عن قاسمي قوله: ما تدين أميركا به للدول الأخرى هو حصيلة أعوام من السياسات الخاطئة وغير السليمة لواشنطن في المنطقة وخاصة في أفغانستان واستراتيجياتها الانتهازية وسياساتها أحادية الجانب وتدخلاتها الخاطئة التي نجم عنها تصعيد حدة الفوضى والتوتر ونمو الإرهاب والتطرف في

المنطقة.

وكان وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف أكد الأربعاء الماضي التزام بلاده بمكافحة الإرهاب، رافضاً الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة إلى إسلام آباد في هذا السياق، مشيراً إلى أن على واشنطن ألا تستخدم باكستان كبش فداء لفشلها في أفغانستان.

في سياق منفصل دعا قاسمي سلطات نظام آل خليفة إلى الحوار مع شعب البحرين والابتعاد عن الأساليب الأمنية الفاشلة والاستعانة بالقوات العسكرية الأجنبية.

ورفض قاسمي بشدة الادعاء الجديد الذي أثارته وزارة الداخلية البحرينية حول «لاقة وتدخل مؤسسات إيرانية في الشؤون الداخلية للبحرين»، مؤكداً أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة إطلاقاً.