ص 2:02 2017/08/26

إقبال كبير يشهده جناح الشركات الإيرانية في معرض دمشق الدولي بيومه التاسع نظراً للعروض والهدايا المميزة والأسعار المخفضة التي يقدمها للزائرين من المنتجات الغذائية والمنظفات وغيرها.

أصحاب الشركات الإيرانية أشاروا إلى أن إقبال الزوار على المعرض فاق التوقعات وإنه فتح أفاقاً جديدة أمامهم لعقد العديد من الصفقات مع تجار سوريين.

محمد سيرتي مندوب شركة قاسمي لإنتاج الأغذية والمنظفات أكد لـ«سانا» أن المشاركة في المعرض فتحت لهم أسواقاً جديدة ومكنت الجمهور السوري من التعرف على منتجاتهم، مبيناً أن لشركته فروعاً في مختلف المحافظات الإيرانية.

أشار إلى إقبال الجمهور على شراء منتجات شركته وأنه سيتم لاحقاً التوقيع على عقود مع بعض الشركات السورية لاستجرار بعض أنواع منتجاتها.

ومن شركة أخرى تتخصص في صناعة المنتجات الغذائية والمنظفات والأدوية قال مجيد أقبالي: إن شركته تعد من أكبر الشركات في إيران معبراً عن تقديره للاستقبال المميز الذي لقيته الشركات الإيرانية والإمكانيات المميزة التي قدمتها إدارة المعرض، مشيراً بالوقت نفسه إلى الإقبال الكبير من المواطنين السوريين لشراء منتجاتهم ما مكن من بيع كميات كبيرة خلال فترة المعرض، مؤكداً المشاركة في الدورة القادمة للمعرض.

وفي تصريح مماثل لفت حسن حسن بور من شركة بهيزكستربارسيان إلى أن شركته من أكبر الشركات المنتجة للصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، مؤكداً أن الهدف من مشاركتها في المعرض إيجاد روابط اقتصادية قوية بين البلدين والتجار السوريين والإيرانيين لترقي إلى مستوى العلاقات السياسية متمنياً أن يكون لشركته مساهمة في إعادة اعمار سورية.

وأشار حسن بور إلى أن شركته وقعت على العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من التجار السوريين وتم الاتفاق على استيراد المنتجات الإيرانية لسورية مقابل تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق الإيرانية، لافتاً أن شركته حريصة على المشاركة في دورات معرض دمشق الدولي القادمة.

من جهته قال مندوب إحدى الشركات المتخصصة في صناعة أجهزة تنقية المياه مقتدي سيفي: عدد زوار معرض دمشق الدولي فاق كل التوقعات وأن أغلب الشركات الإيرانية المشاركة فيه وقعت صفقات تجارية وأصبح لها وكلاء في سورية.

وقال حسين قاروني من شركة مختصة في إنتاج الأجهزة الكهربائية: إن مشاركتهم هي الأولى في المعرض وكانت جيدة على مختلف الأصعدة وأوجدت سوقاً جديدة لمنتجات الشركة.

من جانبهم أكد عدد من اللبنانيين ممن توافدوا إلى المعرض أن المعرض في دورته الحالية شكل نافذة لسورية على العالم اقتصادياً واجتماعياً وسياحياً وبرهن للعالم أن سورية تنبض بالحياة.

وأبدى مدير مجموعة «لبناننا» الإعلامية حسن شاهين إعجابه بما رآه في المعرض من كثافة المشاركة وتنوع المعروضات والإقبال الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن ما حصل في هذه الدورة سيكون حافزاً لجميع الشركات التي لم تشارك لتكون حاضرة في الدورة القادمة ولاسيما بعد معرفتهم بالجدوى الاقتصادية التي جنتها الشركات المشاركة.

وأوضح شاهين أنه سيعمل على إطلاق موقع إلكتروني ودليل سياحي تجاري صناعي مشترك بين سورية ولبنان لنشر كل ما يتعلق بهذه القطاعات لتسهيل التعاون المشترك بين شركات البلدين.

بدوره قال المهندس أحمد شكر: أهم ما ميز هذا المعرض المساحة الكبيرة التي استوعبت مئات الشركات بمختلف أنواعها وتنوع المنتجات وسهولة الخدمات وكثافة الإقبال من داخل سورية وخارجها، مؤكداً أن هذه الفعالية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية الكبيرة دليل على أن سورية انتصرت وستعود أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة.