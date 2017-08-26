ص 2:02 2017/08/26

أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي خلال زيارته للمركز الإعلامي في معرض دمشق الدولي أن قطاع الإعلام شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، منوهاً بجهود وزارة الإعلام المبذولة لتغطية مختلف المجالات والتي أثبتت وجود رؤية مميزة لديها لمواكبة المرحلة المقبلة.

وفي تصريح خاص لـ«سانا» أعرب الوزير يازجي عن تقديره لتضحيات شهداء القطاع الإعلامي وللجهود المبذولة من جميع العاملين في الإعلام من مهندسين ومنتجين ومصورين ومذيعين وإدارات قائمة على العمل كوكالة الأنباء السورية «سانا» والمؤسسة العربية للإعلان والقنوات السورية المرئية.

وأشار الوزير اليازجي إلى التعاون القائم بين وزارة السياحة ووزارة الإعلام لإظهار صورة سورية الحقيقية التي أسهمت في عودة السياح من مختلف الدول وتشجيع الاستثمار.

ورأى الوزير يازجي أن التغطية الإعلامية المرافقة لمعرض دمشق الدولي كانت مميزة بفضل الجهود الإعلامية وبحضور ومتابعة الحكومة والإدارات المعنية.