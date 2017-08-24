ص 2:02 2017/08/24

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري وبالتعاون مع المقاومة اللبنانية عملياتها المركزة على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم «داعش» في جرود القلمون الغربي وسيطرت على عدد من التلال والنقاط الحاكمة بعد تكبيد إرهابيي التنظيم خسائر بالأفراد والعتاد، كما واصلت وحدات الجيش العاملة في ريف حمص الشرقي عملياتها العسكرية بالتعاون مع القوات الرديفة في ملاحقة فلول تنظيم «داعش» ووسّعت نطاق سيطرتها في المنطقة مكبدة التنظيم الإرهابي خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

وتفصيلاً, أفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت عملياتها العسكرية في عمق البادية واستعادت السيطرة على قرى وبلدات حريف والعصفورية وروض الوحش وقطقط وجبل المنشار بريف حمص الشرقي.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش أسفرت أيضاً عن القضاء على أعداد من إرهابيي «داعش» وتدمير دبابتين وعدد من الآليات بعضها مزود برشاشات والاستيلاء على دبابتين آخريين وعربة «ب.م.ب» وإبطال مفخختين كان التنظيم الإرهابي أعدهما لتفجيرهما لعرقلة تقدم وحدات الجيش.

وفي ريف دمشق أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع المقاومة اللبنانية أحكمت السيطرة على تلال المحابس وعكو والبحصات وفرضت سيطرتها نارياً على معبر المال وشعبة البرد على اتجاه فليطة- الجراجير بالقلمون الغربي.

وبيّن المصدر أن عمليات الجيش والمقاومة أسفرت أيضاً عن القضاء على أعداد من إرهابيي تنظيم «داعش» المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.

وفي دير الزور كثّف الجيش العربي السوري ضرباته على مناطق انتشار وتحركات تنظيم «داعش».

وذكر مصدر عسكري أن وحدة من الجيش دمرت في عملية نوعية نفقاً بطول 30 متراً وعمق 4 أمتار وسيارة بمن فيها من إرهابيي تنظيم «داعش» في حي العرفي بمدينة دير الزور.

وبيّن المصدر أن سلاحي الجو الروسي والسوري نفذا عدة طلعات على مقرات وتحركات لتنظيم «داعش» في محيط لواء التأمين ومستودعات عياش ومنجم الملح وقرية صبخة ما أدى إلى تدميرها والقضاء على العديد من إرهابيي التنظيم.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن سلاحي الجو والمدفعية دمرا تجمعات وآليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم «داعش» في محيط لواء التأمين ومنطقة البانوراما وحيي العمال والعرفي وفي قرى المسرب والخريطة والشميطية وعين بوجمعة وعياش والبغيلية.

وأشار المراسل إلى أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات متقطعة مع إرهابيين من تنظيم «داعش» في منطقة المقابر ومحيط المطار وقرية البغيلية انتهت بتكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد.

ولاحقاً أفاد مراسل «سانا» بأن اشتباكات عنيفة تدور بين أهالي بلدة الشميطية ومجموعات من تنظيم «داعش» الإرهابي بريف دير الزور الغربي.

الأهالي يحرقون مقراً لـ«داعش» في دير الزور

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرق أن عدداً من أهالي مدينة هجين أحرقوا أحد مراكز ما تسمى «الشرطة الإسلامية» في المدينة وقضوا على جميع إرهابيي تنظيم «داعش» الموجودين داخله.