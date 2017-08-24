ص 2:02 2017/08/24

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تمادي الطيران الحربي الأمريكي وطيران ما يسمى «التحالف الدولي» باستهداف المدنيين السوريين واستمراره بتدمير البنى التحتية يشكلان انتهاكاً صارخاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ويؤكدان على تكريس الإدارات الأمريكية المتعاقبة لشريعة الغاب.

وجاء في رسالتين وجهتهما الوزارة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول مواصلة «التحالف» جرائمه بحق المدنيين السوريين تلقت «سانا» نسخة منهما أمس: أضاف الطيران الحربي لـ«التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مجزرة جديدة إلى سجله الإجرامي الحافل باستهداف المدنيين والبنى التحتية في سورية وذلك يوم الثلاثاء 22 آب 2017 من خلال قصفه العنيف وبغارات متتالية للأحياء السكنية الآهلة بالمدنيين في مدينة الرقة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد 78 مدنياً وجرح العشرات معظمهم من النساء والأطفال علاوة على إلحاق دمار هائل بالبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة في المناطق المستهدفة.

وأضافت الوزارة: إن تمادي الطيران الحربي الأمريكي وطيران «التحالف» المزعوم في استهداف المدنيين السوريين بمن فيهم النساء والأطفال واستمراره بتدمير البنى التحتية وقطع شرايين حياة المناطق المدنية المأهولة بالسكان واستخدام قنابل الفوسفور الأبيض المحظورة دولياً، إنما يشكلان انتهاكا صارخاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان، ويؤكدان على تكريس الإدارات الأمريكية المتعاقبة لـ«شريعة الغاب» بما يتعارض مع الدور المنوط بها كعضو دائم في مجلس الأمن المعني أساساً بحفظ السلم والأمن الدوليين.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين: تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية إدانتها لهذه الجرائم التي يرتكبها «التحالف الدولي» والتي تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتكرر دعوتها للدول التي ترتكب هذه الجرائم باسمها إلى الانسحاب من هذا «التحالف» والنأي بنفسها عن جرائمه ولاسيما بعدما تبيّن دوره الهدّام الذي يتناقض مع أهدافه المزعومة.

وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: كما تُذكّر حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدوليين وتدعوه لتنفيذ قراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب وخاصة القرار 2253 والحيلولة بشكل فوري دون ارتكاب «التحالف» المزيد من الجرائم بحق المدنيين الأبرياء في الجمهورية العربية السورية.