ص 2:02 2017/08/24

عقد مؤتمر وزارة الخارجية والمغتربين جلسته الختامية قبل ظهر أمس برئاسة وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الخارجية والمغتربين.

وفي بداية الجلسة, التي افتتحت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهدائنا الأبرار, رفع المعلم باسم أعضاء المؤتمر أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للسيد الرئيس بشار الأسد على كلمته المهمة في مستهل أعمال المؤتمر واعتبارها وما احتوته من مضامين دليل عمل للسلك الدبلوماسي السوري في المرحلة القادمة.

كما وجّه الوزير المعلم تحية إكبار لرجال قواتنا المسلحة الباسلة سياج الوطن وحصنه المنيع وتصديهم البطولي لعصابات الإرهاب التكفيري الحاقد، مستذكراً بكل الإجلال الشهداء العظام الذين ضحّوا بأغلى ما يمتلك الإنسان من أجل الدفاع عن سورية وإعادة الأمن والأمان إلى ربوعها.

بعد ذلك استعرض وزير الخارجية والمغتربين أهم القضايا والمواضيع التي من شأنها تعزيز مستوى الأداء للبعثات الدبلوماسية السورية في التصدي للمؤامرة والعدوان الظالم على سورية وتوضيح حقيقة ما يحصل سياسياً وإعلامياً وممارسة الدبلوماسية الاقتصادية النشطة لتهيئة الأرضية الصحيحة لمرحلة إعادة إعمار ما دمّره الإرهاب بما يستجيب للمصلحة الوطنية.

وشدّد المعلم على إيلاء الجانب الاغترابي الأهمية القصوى وتعزيز التواصل والتفاعل البنّاء مع الجاليات السورية وحثّها على المساهمة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين على توفير كل أسباب الرعاية والاهتمام بالمواطنين المقيمين خارج القطر والاستجابة لطلباتهم وخاصة في الشأن القنصلي، مشيراً إلى الإجراءات المتعددة التي اتخذتها الوزارة في هذا المجال.