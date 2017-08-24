دمشق ـ زهير المحمد ـ سانا: ص 2:02 2017/08/24

أحيت مؤسسة القدس الدولية ـ فرع سورية أمس الذكرى الـ 48 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، تحت عنوان «بين الإحراق والإغلاق.. إرادة شعب تنتصر»، وذلك خلال ملتقى نظمته في فندق «داما روز» بدمشق

وفي كلمة لها خلال الملتقى قالت الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية -رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية- سورية: إن وقفة سورية مع فلسطين هي وقفة مع ذاتها وإن اعتزازنا بفلسطين هو اعتزازنا بأنفسنا وإن المجد لنا حين نعتز ببعضنا وحين نشدّ أواصر بعضنا مؤكدة أن فلسطين ليست بقعة جغرافية فحسب وإنما هي رمز كرامة وقداسة الأمة العربية ورمز المسيحية والإسلام لذا لا يجوز لنا بأي شكل من الأشكال أن نعتبر قضية فلسطين جانبية أو هامشية وإنما بالعكس من واجبنا الحيوي وواجبنا تجاه مصيرنا أن تكون قضية فلسطين أولى أولوياتنا.

وأضافت: نحن مؤتمنون على أرض حضارات ومهد ديانات وعلى رسالات الرسل ويجب علينا أن نضع آليات العمل وأن نفكر بطريقة جريئة ونهجر كل ما لم ينفع في الماضي ولاسيما الأساليب التي أثبتت عدم جدواها والتي بقيت حبراً على ورق وأن نخترع الأساليب التي تليق بتضحيات شهدائنا وبمعاناة جرحانا وببطولات شعبنا وجيشنا وتضحيات حلفائنا وشركائنا في العراق وإيران وحزب الله وروسيا وأن نكون أهلاً لهذه التضحيات وأن نحث الخطى لكي نضع برامج مقاومة تليق بمستقبلنا وتبهر العدو الصهيوني وتعلمه أننا أمة حية وأن لكل جواد كبوة وأن ما مضى في نصف القرن الماضي هو كبوة في هذا المشرق وأننا ننهض من جديد لكي نعيد الاعتبار للقدس والمقدسات ولفلسطين ولكل الأمة العربية.

ودعت الدكتورة شعبان إلى التركيز على الأمور الاستراتيجية الكبرى واستغلال المناسبات الفلسطينية لوضع الرؤى والأفكار من أجل القضية برمتها لأننا أصحاب قضية ولا وجود لنا من دون هذه القضية وكما أننا نخدم هذه القضية فإن هذه القضية تخدمنا لأنها برهان على استقلاليتنا وكرامتنا وعلى قدرتنا على العيش بكرامة ورأي مستقلين مؤكدة أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ستكون دائماً حضناً للمقاومة وحضناً لبناء المستقبل العربي الجميل وعلى رأسه فلسطين.

كما دعت الدكتورة شعبان إلى المقارنة بين ما تعرض له الشعب الفلسطيني على مدى عقود من الاحتلال الصهيوني وما تعرضت له شعوب سورية واليمن والعراق من التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» و«جبهة النصرة» والجماعات التكفيرية الأخرى مشيرة إلى أن كل الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني هي ممارسات إرهابية وأن الكيان الصهيوني يمثل قمة الإرهاب في العالم حيث إن هناك تطابقاً كاملاً بين هذه الممارسات في العقلية المجرمة.

وقالت: إن معظم العالم لا يعرف دقائق ما يجري في فلسطين إلا من وجهة نظر صهيونية لأن الصهاينة لا يرتكبون الجريمة فقط وإنما يركزون الوقت والجهد والمال ليكتبوا هذه الجريمة من وجهة نظرهم وليظهروا في أنظار العالم أنهم هم الضحايا والمعتدى عليهم وإنهم محاطون بقوى عربية وإسلامية معادية لهم، ونحن كعرب ومسلمين مقصرون أيما تقصير في هذا الموضوع حيث كانت الاحتفالات بمناسبة يوم القدس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أهم الاحتفالات التي أجريت على الساحة العالمية متسائلة: أين الدول العربية من يوم القدس ومن المسجد الأقصى وأين الدول الإسلامية؟.

ورأت الدكتورة شعبان أن العرب يتطلعون إلى الانتصار في سورية ليبنوا مؤسسات وأعمالاً تختلف جذرياً عن المؤسسات التي خذلتهم وعن الأعمال التي لم توصل العرب والمسلمين إلى ما يبتغون من إحقاق حقوقهم وعودة لاجئيهم ونازحيهم.

من جانبه أكد الدكتور خالد الحلبوني أمين فرع جامعة دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أن إقامة الملتقى اليوم في دمشق دليل على أن سورية هي المدافع عن القدس وأن الشام هي بوابة الأقصى الرئيسية ولم تستطع كل الحروب والمؤامرات أن تنال من سورية وفكرها القومي.

من جانبه قال سماحة المفتي العام للجمهورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون في كلمته: من أجل فلسطين ندفع أغلى الأثمان في امتنا العربية والإسلامية وستدفعها الإنسانية جميعاً ما دامت القدس تنزف والأقصى يدمع مؤكداً أن فلسطين ستبقى قبلة المسيحيين والمسلمين.

بدوره أشار الدكتور طلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة إلى أن العدو الصهيوني قلق من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب معتبراً أن المعركة في فلسطين هي الشق الثاني للمعركة في سورية وما يجري في سورية مكمل لما يجري في فلسطين.

وتخلل فعاليات الملتقى عرض فيلم حول جريمة إحراق الأقصى ورسائل مسجلة من الداخل الفلسطيني حيث بين الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس أن جرائم الصهاينة وأطماعهم في المسجد الأقصى مستمرة وتمثلت باقتحام المستوطنين له والحفريات الجارية أسفله وتركيب البوابات الإلكترونية وإغلاقه بوجه المصلين، معتبراً أن الاحتلال يريد أن يغطي على هزيمته وفشله بالانتقام من سكان مدينة القدس من خلال التهجير وهدمها والتضييق على المصلين في دخول الأقصى.

وفي رسالة أخرى مسجلة أكد المطران عطالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الغطرسة الصهيونية مشيراً إلى أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية هو اعتداء على المقدسات المسيحية.

وفي تصريح للإعلاميين أكدت الدكتورة شعبان الحرص على إحياء كل ذكرى تتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لتبقى فلسطين حية في ضمير كل العرب، وقالت: الجرائم التي ارتكبت في فلسطين وسورية خلال السنوات السبع الماضية تدل على أننا يجب أن نتكاتف وأن نتعاضد ليس فقط من أجل دحر الإرهاب من سورية وإنما من أجل دحر الاحتلال عن فلسطين.

وفي تصريح خاص لـ«تشرين» قال السفير أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية: هذه المناسبة الأليمة في كل عام نتذكرها وفي قلبنا ألم لأن القدس تهود والعالم العربي بحالة غفوة منذ ما يزيد على خمسين عاماً، والشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل، وللأسف الكيان الصهيوني طمع بغفوة العرب وتخاذلهم وكلنا يذكر ما قالته غولدامائير حينها إن الأمة العربية نائمة فعلينا أن نفعل ما نريد.

حضر الملتقى سفراء كل من العراق وفلسطين والسودان والجزائر وإيران وجنوب إفريقيا وكوبا في دمشق وقادة الفصائل الفلسطينية بدمشق وممثلو جيش التحرير الفلسطيني ونخب فكرية وسياسية.