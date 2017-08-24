ريف دمشق ـ دانية الدوس: ص 2:02 2017/08/24

من خيمة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومن قلب معرض دمشق الدولي حيث يوجد الفرن المتنقل ومعرض الباسل للإبداع والاختراع ومصنوعات الشركة العامة للمطاحن وبالقرب من صالات «السورية للتجارة» هناك، عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله عن أن وجود أكثر من 500 ألف زائر يومياً دليل على أن الأزمة تتجه سريعاً إلى نهايتها وستبدأ عجلة الدوران من جديد في معرض وصفه بالاقتصادي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

وذكر الغربي أن هناك إقبالاً كبيراً على القرطاسية المتميزة بأسعارها المخفضة عن الأسواق.

كما تحدث الغربي عن مشاركة الوزارة في الفرن المتنقل الذي سيتم نقله إلى حلب بعد انتهاء المعرض لتعويض النقص من الأفران المدمرة إضافة للمشاركة بمعرض الباسل باختراعات متميزة لـ650 مخترعاً أغلبهم طلاب جامعيون أو خريجيون جدد متطرقاً للمشاركة أيضاً بمصنوعات الشركة العامة للمطاحن التي توفر عشرات الملايين من الليرات على الدولة.