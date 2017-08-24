ص 2:02 2017/08/24

تقديراً لتضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن كرّمت جمعية «ملتقى الأسرة السورية» بالتعاون مع شركة «الوفاء للمواد الغذائية» عدداً من ذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وذلك ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي.

وأكدت رئيسة جمعية ملتقى الأسرة عهد شريفة أن ما قدمه الشهداء أعظم بكثير من أن يعوّض وأن هذا التكريم واجب وطني إجلالاً وإكباراً لمن رووا بدمائهم الطاهرة أرض الوطن، لافتة إلى أن ذوي الشهداء والجرحى أمانة في أعناق جميع السوريين.

بدوره أكد مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي أن دماء الشهداء والبطولات والانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري هي العامل الأساسي الذي ساهم في إقامة معرض دمشق الدولي، مبيناً أن التكريم هو تعبير رمزي عن التقدير والاحترام والإجلال للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الوطن.

ونقلت «سانا» عن عدد من ذوي الشهداء تعبيرهم عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم وعن شكرهم وتقديرهم للفتة الكريمة التي تؤكد تواصل الاهتمام بأسر الشهداء، مشيرين إلى أن أبناءهم قدموا أرواحهم فداء لوطنهم ليبقى صامداً وعصياً على أعدائه، داعين جميع السوريين الشرفاء إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه المخططات والمؤامرات التي تستهدف الوطن.