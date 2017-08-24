ص 2:02 2017/08/24

أعرب مسؤولان رفيعان في الأمم المتحدة عن القلق العميق لسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في الغارات الجوية والاعتداءات الأخرى التي استهدفت خلال الأيام القليلة الماضية أحياء سكنية في مدينة الرقة.

وتزعم واشنطن التي شكّلت «التحالف الدولي» بشكل غير شرعي ومن دون موافقة مجلس الأمن منذ آب 2014 بأنها تحارب الإرهاب في سورية، في حين تؤكد الوقائع أنها ترتكب مجازر بحق المدنيين راح ضحيتها الكثير من الأبرياء وتعتدي على البنية التحتية من جسور ومنشآت حيوية لتدميرها وكان آخرها الإثنين الماضي عندما قتل 78 شخصاً جميعهم من المدنيين بغارات عنيفة لـ«التحالف الأمريكي» على الأحياء السكنية فى مدينة الرقة إلى جانب تدميره العديد من المباني السكنية والبنى التحتية ووقوع خراب هائل في المناطق المستهدفة.

وحسب «سانا» فقد جاء في بيان مشترك لعلي الزعتري المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في سورية وراميش راجاسنغام القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في المنطقة نشر على موقع أنباء الأمم المتحدة أمس الأول: إن الأمم المتحدة تدين الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، مضيفاً: إن المجتمع الإنساني يذكّر جميع الأطراف بضرورة الالتزام بواجباتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان لحماية المدنيين وعدم توفير أي جهد لمنع سقوط إصابات مدنية.

وأشار البيان إلى أنه وخلال الأشهر الماضية تسببت الغارات الجوية وعمليات القصف بمقتل عشرات المدنيين بينهم نساء وأطفال.