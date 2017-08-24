ص 2:02 2017/08/24

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مركز المراقبة المشتركة لمنطقة تخفيف التوتر في محافظتي درعا والقنيطرة بدأ عمله أمس في العاصمة الأردنية عمّان.

وبيّنت الوزارة في بيان لها أمس أن مهمة المركز مراقبة الامتثال لنظام وقف الأعمال القتالية في منطقة تخفيف التوتر الجنوبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية من دون معوقات وتقديم المساعدات الطبية وغيرها إلى السكان في المحافظتين.

وأشارت الوزارة إلى أن المركز سينفذ أعماله في المنطقة الجنوبية لتخفيف التوتر في درعا والقنيطرة وفقاً للاتفاقات المبرمة بين روسيا والولايات المتحدة والأردن والتي تم التوصل إليها مؤخراً.

وكانت الحكومة السورية أعلنت تأييدها لمذكرة مناطق تخفيف التوتر مع حقها بالرد الحازم على أي خرق من المجموعات الإرهابية المسلحة وتأكيدها وحدة وسلامة وسيادة الأراضي السورية.

في سياق متصل، رأى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن إقامة مناطق تخفيف التوتر سمحت بالتركيز على مكافحة الإرهاب وأنه على الغرب فصل ما يسمى «المعارضة المعتدلة» عن الإرهابيين ووقف تقديم المساعدة لهم.

ونقلت «سانا» عن وزير الدفاع الروسي قوله في لقاء مع نظيره اللبناني يعقوب الصراف خلال المنتدى العسكري التقني الدولي «الجيش 2017» أمس في ضواحي موسكو: ينبغي على الشركاء الغربيين أن يفهموا أن حركة الإرهابيين من بلد إلى آخر لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ويجب عليهم في نهاية المطاف فصل «المعارضة المعتدلة» عن الإرهابيين ووقف تقديم المساعدة لهم.

واعتبر شويغو أن فصل ما يسمى «المعارضة المعتدلة» عن الإرهابيين وإقامة مناطق تخفيف التوتر سمحا بالتركيز على مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن روسيا تمكّنت في سورية من فصل «المعتدلين» عن الإرهابيين وإيجاد عدة مناطق لتخفيف التوتر وإنهاء العمليات القتالية الفعلية.

ولفت وزير الدفاع الروسي إلى أن لدى روسيا الاتحادية ولبنان العديد من المواضيع المشتركة للمناقشة وخصوصاً أن إحدى مناطق تخفيف التوتر تقع على مقربة من الحدود اللبنانية، مشيراً إلى أن الخبراء العسكريين الروس يتابعون بارتياح نجاحات لبنان في الحرب على تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش» شمال شرق البلاد.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس أن موسكو وأنقرة تكثفان الجهود لإنشاء منطقة تخفيف توتر رابعة في سورية.

ونقلت «نوفوستي» عن الوزارة قولها في بيان عقب لقاء جمع ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- نائب وزير الخارجية الروسي مع نائب وزير خارجية النظام التركي: تم خلال الاجتماع الإشارة بارتياح إلى أن مستوى العنف في سورية انخفض بدرجة كبيرة نتيجة لإنشاء مناطق تخفيف التوتر الثلاث في إطار عملية «أستانا»، مضيفة: تم الاتفاق على تكثيف الجهود من أجل التنسيق بشأن منطقة تخفيف توتر رابعة في إدلب.